"Слуги народу" голосують за ініціативу Геруса щодо імпорту е/е із РФ "по рознарядці", - нардеп

Фото: Іван Крулько (РБК-Україна)

На думку Крулька, "слуги народу" не вникають глибоко в ситуацію при голосуванні

Народні депутати від "Слуги народу" голосують за законопроекти "по рознарядці", не усвідомлюючи шкоду національним інтересам країни, яку завдає імпорт російської електроенергії. Таку думку висловив народний депутат, член фракції "Батьківщина" Іван Крулько, коментуючи винесення на розгляд засідання Верховної ради законопроекту "Про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233).

"Мені здається, що в великої частини депутатів від "Слуги народу", вони дуже далекі взагалі від усвідомлення, що таке національні інтереси України. От вони роблять те, що їм кажуть по рознарядці, не вникаючи глибоко в ситуацію. А частина дуже добре розуміє, чому вони це роблять. Вони це роблять на догоду окремим олігархічним групам, які мають дуже тісні зв'язки з Росією. І питання закупки електроенергії з Росії так само, як і інших ресурсів, які є фактично безкоштовним сиром у мишоловці, це все вони роблять свідомо, на жаль", - сказав Крулько.

Він наголосив, що така позиція депутатів може призвести до серйозних проблем в країні.

"Те, що інша частина, яка, можливо, так не думає, не займає позицію державну, не займає позицію національного інтересу, а пливе за течією, це все може призвести країну до дуже непередбачуваних ситуацій", - сказав Крулько.

Як відомо, законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" (№2233), ухвалений в першому читанні 12 листопада, внесено до порядку денного засідання ВР 4 грудня. Низка депутатів і експертів раніше заявили, що законопроект скасовує реформу енергоринку і ставить під загрозу синхронізацію української енергосистеми з європейською.