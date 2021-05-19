В "Слуге народа" заявили, что парламент завершил земельную реформу

"Важно понимать, что государственную землю или землю общин никто не сможет разбазаривать. Наоборот - создаются все условия для того, чтобы государство, общины, владельцы могли реально контролировать, как используется земля, и не теряли средства из-за "серых" схем", - заявил Корниенко.

По его словам, земельную реформу и начинали для того, чтобы землей владели и контролировали те, кто на ней работает. Не чиновники из Киева, политики или связанные с ними бизнесмены, а общины и владельцы участков.

"Законопроект № 2194 передает все государственные земли за пределами населенных пунктов в собственность общинам. Государству останутся лишь военные полигоны, природоохранные земли, участки госпредприятий. А законопроект № 2195 внедряет систему электронных земельных аукционов, которые сэкономят время, деньги и обеспечат прозрачность продажи земли", - объясняет Корниенко.

В профильном парламентском комитете утверждают, что эти изменения помогут развитию общин и фермерских хозяйств и упростят жизнь инвесторам и собственникам земли.

"Больше не нужно будет получать разрешение на разработку технической документации для изменения целевого назначения земельного участка. Исключение составляют только земли в государственной или коммунальной собственности. Также отменена государственная экспертиза землеустроительной документации. Отныне органы экологии и охраны культурного наследия не будут согласовывать документацию, а только предоставлять информацию об ограничении в использовании земель", - заявил председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Он подчеркивает, что благодаря принятому ранее законопроекта № 2194 местные общины, наконец, смогут самостоятельно распоряжаться землями за пределами населенных пунктов, регулировать целевое использование земель, передавать их в пользование и в собственность и утверждать градостроительную документацию в пределах всей территории общины.

В свою очередь связанный с ним законопроект №2195 обеспечивает прозрачный и максимально удобный процесс продажи земли через электронные аукционы.

"Подать документы на участие в земельных торгах, зарегистрироваться и принять участие в аукционе можно онлайн. Объявления об аукционе и документы на лот автоматически будут отображаться в Едином государственном портале земельных торгов. А сами аукционы будут проводить онлайн в режиме реального времени в единой электронной торговой системе", - объясняет Сольский.

Также он обращает внимание на то, что специально для привлечения к торгам большего количества малых фермерских хозяйств, площадь земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности, которую продают с аукциона составит не более 20 гектаров.

В то же время Сольский считает, что до конца года парламент должен рассмотреть еще ряд инициатив по дальнейшему упорядочению земельного законодательства. Часть законопроектов уже зарегистрировано в Верховной раде и ожидает рассмотрения, часть инициатив еще только планируют оформлять в законопроекты.

"В частности, речь идет о финансовой поддержке малых и средних фермерских хозяйств, владеющих землей до 500 га, она предусмотрена законопроектом №3205-2. Он существенно упрощает получение кредитов на покупку земли для аграриев", - рассказывает Сольский.