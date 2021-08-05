В "Слуге народа" заявили, что государство заботиться об украинцах из аннексированного Крыма

ЦНАП предоставляет более сотни административных услуг. В частности здесь можно получить загранпаспорт, украинский паспорт в виде ID-карты, пенсионные услуги, услуги земельного характера и тому подобное. Со временем будут выдавать водительские удостоверения, технические паспорта на автомобили.

"Украинцы должны получать качественные социальные услуги, несмотря на ситуацию, в которой они оказались. Если граждане Украины проживают на временно оккупированной территории в Крыму, они могут пересечь административную границу и получить здесь необходимые социальные услуги и документы. Этот ЦНАП символ того, как Украина беспокоится о своих гражданах из временно оккупированных территорий и создает для них удобную инфраструктуру и доступные услуги", - подчеркнул Александр Корниенко.

Сервисный центр оснащен комфортной мебелью, информационными стендами, кондиционерами. Записаться в электронную очередь можно онлайн, что сводит ожидания к минимуму.

Заместитель председателя Херсонской ОГА по вопросам цифрового развития Павел Кулик рассказал, что для людей с недостатками слуха в центре работает система сурдоперевода.

"С начала работы КПВВ здесь было предоставлено более трех тысяч консультаций. Выдано более тысячи паспортов. Мы сотрудничаем с правовой помощью, раз в неделю можно получить ее здесь бесплатно. Пенсионный фонд консультирует граждан по пенсионным вопросам", - добавил Павел Кулик.

Александр Корниенко резюмирует: "Такие удобные ЦНАПы по всей стране будут местами, где мы будем с помощью диджитализации, цифровой трансформации налаживать качественные услуги для украинцев".