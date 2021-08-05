В "Слузі народу" заявили, що держава дбає про українців з анексованого Криму

ЦНАП надає більше сотні адміністративних послуг. Зокрема тут можна отримати закордонний паспорт, український паспорт у вигляді ID-картки, пенсійні послуги, послуги земельного характеру тощо. Із часом видаватимуть водійські посвідчення, технічні паспорти на автомобілі.

"Українці мають отримувати якісні соціальні послуги, незважаючи на ту ситуацію, в якій вони опинилися. Якщо громадяни України мешкають на тимчасово окупованій території в Криму, вони можуть перетнути адміністративну межу та отримати тут необхідні соціальні послуги та документи. Цей ЦНАП символ того, як Україна турбується про своїх громадян із тимчасово окупованих територій і створює для них зручну інфраструктуру та доступні послуги", - наголосив Олександр Корнієнко.

Сервісний центр оснащений комфортними меблями, інформаційними стендами, кондиціонерами. Записатися в електронну чергу можна онлайн, що зводить очікування до мінімуму.

Заступник голови Херсонської ОДА з питань цифрового розвитку Павло Кулик розповів, що для людей із вадами слуху в центрі працює система сурдоперекладу.

"З початку роботи КПВВ тут було надано більше трьох тисяч консультацій. Видано більше тисячі паспортів. Ми співпрацюємо з правовою допомогою, раз на тиждень можна отримати її тут безкоштовно. Пенсійний фонд консультує громадян із пенсійних питань", - додав Павло Кулик.

Олександр Корнієнко підсумовує: "Такі зручні ЦНАПи по всій країні будуть місцями, де ми будемо за допомогою діджиталізації, цифрової трансформації налагоджувати якісні послуги для українців".