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В "Слуге народа" выступили за принятие закона об оппозиции


Разумков отметил, что закон об оппозиции не является первоочередным

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что закон об оппозиции должен быть принят. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина

По его словам, для начала этот закон должны разработать.

"Я считаю, что закон об оппозиции должен быть принят. Но для начала его нужно разработать. Мы с вами начинали беседу с того, что у нас оппозиция не несет никакой ответственности. Она чаще всего действует по принципу "сам дурак"", - заявил глава партии. 

Также он отметил, что в течение многих лет отношение власти к инициативам отметались из-за того, что "они не наши".

"Это было такое отношение власти на протяжении многих лет. Когда даже хорошие инициативы, которые шли от оппозиционных политических сил, а такие тоже были, хоть и не часто, отметались не потому что "они плохие", а потому что "они не наши"", - отметил Разумков. 

Однако, Разумков отметил, что закон об оппозиции не является первоочередным.

"Если мы говорим о том, что часть оппозиционных или неоппозиционных политических сил будет поддерживать законопроекты президента и коалиции, направленные на позитивные изменения в стране, то здесь должен быть тандем в работе. Другой вопрос, что об этом многие говорили, а мы планируем (принять закон об оппозиции, - ред.) это сделать. Но, думаю, это не первоочередной закон, однако его стоит принять", - заявил он. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Разумков заявил, что политическая партия "Слуга народа" уже сейчас готова обсудить коалицию с политическими силами. По его словам, в партии хотели бы видеть в коалиции новые политические силы.

Кроме того, он подчеркнул, что для проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях нужно пройти еще длинный путь.

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