ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В "Слуге народа" не видят сейчас возможности создать военные суды

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Трибуналов в Украине пока не будет. Необходимо изучить как практику Европейского суда по правам человека для работы военных судов.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич, говорится в материале РБК-Украина "Боевая Фемида. Почему в Украине до сих пор не вернули военные трибуналы".

По его словам, де-юре в стране сейчас мирное время.

“Для того, чтобы военные суды не только эффективно работали, но и не нарушали права граждан, необходимо изучить как практику Европейского суда по правам человека, так и опыт стран мира", - отметил он.

Самые читаемые новости

Завитневич считает, что следует учесть и особенности работы в условиях боевых действий, а значит, повышенной нагрузки.

"Конечно такой процесс нужен, но создавать отдельную ветку судов сейчас будет трудно, дорого и долго", - сказал он РБК-Украина.

Напомним, Комитеты Верховной рады рассмотрят вопрос возобновления трибуналов.

РБК-Украина писало, что в прокуратуре оценили необходимость военных судов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины трибунал