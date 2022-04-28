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В "Слуге народа" сделали заявление относительно нардепа Ковалева

Фото: в " Слуге народа "сделали заявление относительно нардепа Ковалева (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк и первый заместитель главы фракции партии в Верховной раде Андрей Мотовиловец сделали совместное заявление относительно народного депутата Алексея Ковалева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Как известно, Алексей Ковалев, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), сейчас находится на временно захваченной территории.

"Судя по его интервью - находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают в отношении него никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его же словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной рады, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекта. Адекватных объяснений относительно своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", - заявили в партии.

Поведение Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены.

"На этом фоне поведение Ковалева несовместима ни со званием народного депутата Украины, ни тем более - с членством во фракции "Слуга народа". Его поведение не только бросает тень на имидж партии, которая его выдвинула кандидатом в народные депутаты и фракции, в которой он находится. Оно по сути является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня принимают участие в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях теробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников по расширению помощи Украины", - отметила Шуляк.

Поэтому партия СН и фракция в Верховной раде приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева и обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которой тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками.

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Слуга народа