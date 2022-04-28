У "Слузі народу" зробили заяву щодо нардепа Ковальова

Як відомо, Олексій Ковальов, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), наразі перебуває на тимчасово захопленій території.

"Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють щодо нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної ради, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", - заявили в партії.

Поведінка Ковальова та випадки його спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради.

"На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше - з членством у фракції "Слуга народу". Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває. Вона по суті є зрадою тих партійців і депутатів всіх рівнів, які сьогодні беруть участь у національному спротиві, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ та, зокрема, підрозділах тероборони, допомагають армії та переселенцям, проводять перемовини з колегами з країн-союзників щодо розширення допомоги України", - наголосила Шуляк.

Тому партія СН та фракція у Верховній раді ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова та звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедиктової, голови Служби безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами.