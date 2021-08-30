В "Слуге народа" рассказали о возможных ротациях в Кабмине

"Если говорить в общем о корректировке работы исполнительной власти, то фактически во время каждой сессии у нас были кадровые изменения. Поэтому я оцениваю такую возможность на этой сессии как достаточно высокую. Полное изменение Кабмина маловероятно. Это будут, очевидно, точечные изменения для усиления отдельных министерств ", - сказала она.

Депутат уточнила, что после любых увольнений депутатам предстоит сразу же и заполнить вакантные должности, "чтобы вверенная им сфера получила позитивные сигналы". А для этого кандидатам нужно встретиться как минимум с фракцией монобільшості.

"Этот процесс можно начать, когда Верховная Рада уже вернется к пленарному режиму", - добавила Кравчук.