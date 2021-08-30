В "Слузі народу" розповіли про можливі ротації в Кабміні

"Якщо говорити в загальному про коригування роботи виконавчої влади, то фактично під час кожної сесії у нас були кадрові зміни. Тому я оцінюю таку можливість на цій сесії як досить високу. Повна зміна Кабміну малоймовірно. Це будуть, очевидно, точкові зміни для посилення окремих міністерств ", - сказала вона.

Депутатка уточнила, що після будь-яких звільнень депутатам належить відразу ж і заповнити вакантні посади, "щоб ввірена їм сфера отримала позитивні сигнали". А для цього кандидатам потрібно зустрітися як мінімум з фракцією монобільшості.

"Цей процес можна розпочати, коли Верховна Рада вже повернеться до пленарного режиму", - додала Кравчук.