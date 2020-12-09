В "Слуге народа" рассказали, чего удалось достичь за год после переговоров в Париже

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Благодаря разблокированию Нормандского формата команде президента удалось достичь самого длинного за все время войны перемирие на Донбассе, добиться освобождения заложников из ОРДЛО, Крыма и России, а также реализовать ряд проектов для гражданского населения по обе стороны линии фронта.

Об этом заявили в партии "Слуга народа", подводя итоги года с момента проведения переговоров "Нормандской четверки" в Париже.

"Вспомните 2019 год, когда Зеленский только начал попытки перезапустить мирные переговоры. Тогда на фронте фиксировали ежедневные обстрелы, гибли наши военные и гражданские. Нынешний режим тишины сложно назвать безупречным: есть нарушение, есть боевые потери. Но эти более как 4 месяца затишья являются беспрецедентным: еще никогда не было такой низкой интенсивности обстрелов. А главное - удалось сохранить десятки жизней украинцев", - рассказал председатель партии Александр Корниенко.

Во время саммита Нормандской четверки команде президента удалось урегулировать "газовый" спор с РФ и добиться выплаты Газпромом Украине несколько миллиардов компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

Также стороны подписали контракт на транзит газа. С момента проведения Нормандской встречи в Париже домой вернулось около 200 пленных, незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО, в России и Крыму.

Глава "Слуги народа" отмечает - политика Зеленского относительно Донбасса существенно отличается от политики предыдущего президента.

"Президент Зеленский заботится не о текущих политических выгодах, а о людях. За этот год восстановили разрушенный в 2015 году мост в Станице Луганской. Теперь люди могут пересекать линию разграничения в нормальных условиях. На Луганщине созданы новые КПВВ с санитарными зонами, пунктами предоставления админуслуг, медицинскими пунктами. Реконструировали уже существующие КПВВ. Создаются новые пункты разведения сил и средств, определены локации для возможного гуманитарного разминирования", - подытожил Александр Корниенко.

Кроме того, власть продолжает предоставлять все социальные услуги для своих граждан с временно оккупированных территорий: пенсии и другие выплаты, документы и т.д. Чтобы реинтегрировать молодежь, абитуриентам с оккупированных территорий предоставили возможность поступать в украинские вузы по упрощенной процедуре.

Среди достижений за этот год эксперты называют также перезагрузки работы Трехсторонней контактной группы. К украинской делегации привлекли реальных представителей ОРДЛО, в частности, журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша.

Впрочем, признает Корниенко, сейчас в переговорном процессе нет ощутимого прогресса. В частности, из-за того, что Россия заняла выжидательную позицию в связи со сменой власти в США.

"Кремль хочет понять, какой будет политика Джо Байдена в отношении России и событий в регионе. Ведь новый американский президент может усилить давление на РФ", - комментирует он.

Политолог Владимир Фесенко также отмечает блокирование переговорного процесса Россией. По его словам, осенью Россия стала требовать от Украины односторонних уступок и всячески пыталась приуменьшить значение переговоров в Нормандском формате. Однако безрезультатно.

Подводя итоги прошлогоднего саммита в Париже, Фесенко отметил еще один важный шаг президента Зеленского - вынесение на повестку дня вопроса о необходимости обновления Минских договоренностей.

"Владимир Зеленский впервые за все время переговоров после февраля 2015 года открыто поставил вопрос о необходимости обновления Минских соглашений. Это могло стать выходом из тупика Минских соглашений (и выполнить их в полном объеме невозможно, и отказаться от них нельзя). Но Путин категорически отверг это предложение. А вот канцлер ФРГ Ангела Меркель пусть косвенно, но поддержал украинского президента", - напомнил Фесенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжается самое продолжительное перемирие. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери - в десять.

Также детальнее о проблемах и достижениях мирных переговоров читайте в колонке доктора политических наук и преподавателя КНУ имени Тараса Шевченко Петра Олещука "Год мирных переговоров: проблемы и достижения".