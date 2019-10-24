В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях состоятся досрочные местные выборы

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что проведение досрочных местных выборов в Украины зависит от темпов реформы децентрализации. Об этом Корниенко рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, местные выборы будут в следующем году или весной, или осенью. Согласно Конституции, они будут осенью. Также он заявил, что это будет зависеть от темпов реформы децентрализации.

"Сейчас есть довольно абстрактный план относительно реформы децентрализации, которая может завершиться первыми местными выборами, потому что она будет включать в себя большую фиксацию нового административно-территориального устройства через закон. Если мы успеем закончить децентрализацию по тайминга весна-начало лета, тогда есть смысл делать выборы досрочно. Если мы завершим эту реформу условно в июле или в августе, понятно, что делать досрочные выборы на сентябрь - логики нет", - заявил Корниенко.

Он также сообщил, что для конечной реализации реформы надо 300 голосов в парламенте.

Отвечая на вопрос, придется ли все равно переносить выборы на осень из-за Конституции, даже если они будут назначены на весну, Корниенко ответил:

"Нет, это же изменения в Конституцию будут внесены, чтобы выборы провести весной. Там среди предложений по реформе децентрализации является сокращение срока действия местных органов власти до 4 лет. Поэтому, фактически, чтобы перезапустить, нужно сразу провести выборы и на 4 года их выбрать", - сказал он.

Он также назвал маловероятным вариант проведения выборов мэров в крупных городах в ближайшее время.

"Если сейчас мы будем искать возможности объявлять выборы, то они состоятся в начале января. Этот вариант технологически не очень интересный", - резюмировал Корниенко.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия назначила на 29 декабря 2019 года первые местные выборы в шести объединенных территориальных громадах.

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на Донбассе невозможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над границами украинской стороной.