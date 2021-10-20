В "Слуге народа" рассказали, что предполагает главная смета страны на 2022 год, принятая в первом чтении

Главная смета страны предусматривает в 2022 году доходы в 1 267,4 млрд грн, расходы - 1 465,7 млрд грн, рост ВВП - 3,8%, а инфляцию - 6,2%. Также среднемесячная зарплата планируется на уровне 15 258 грн, а курс гривны к доллару - 28,6.

В общем половина всех расходов бюджета планируется на здравоохранение, соцзащиту и образование. Во исполнение указа президента закладывается рост зарплат врачей до 20 тыс. грн, а среднего медперсонала - до 13,5 тыс. грн. Также повысят минимальную зарплату и выплаты ветеранам, зарплаты учителям. Увеличатся стипендии, будут индексироваться пенсии, а расходы на оборону вырастут с 5,93% ВВП до рекордных 5,95% ВВП.

Как отметил председатель партии "Слуга народа" и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, проект Госбюджета отражает приоритеты команды президента Владимира Зеленского.

"Это - социальное обеспечение, образование и здоровье человека. Это - качественная инфраструктура, развитие экономики. Поддержка предпринимательства, сильная армия, диджитализация", - отметил он.

Председатель парламентского подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная подчеркнула, что главный финансовый документ страны на 2022-й является уникальным для нашего государства. Его формировали в пределах принятой в июле бюджетной декларации. Поэтому государство впервые перешло от краткосрочного планирования к среднесрочному.

"Мы наблюдаем в существующем проект много положительных и важных тенденций. В частности, снижение дефицита бюджета. Мы видим повышение дохода благодаря детенизации экономики. Это стало возможным в результате принятых нами законодательных инициатив", - сказала она.

По словам Леси Забуранной в тексте предусматриваются рекордные расходы на медицину - 197 млрд грн.

"Да, они еще не достигают 5% ВВП, но эти расходы являются самыми высокими. И соответственно, государство заботится о здоровье каждого украинца", - рассказала председатель подкомитета.

В то же время глава налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев отметил, что Госбюджет-2022 является бюджетом выхода из кризиса. Также он предусматривает значительное повышение дохода за счет детенизации и увеличение ВВП.

Также Даниил Гетманцев отметил, что народные депутаты будут настаивать на увеличении доходной части госбюджета, просмотра макропрогноза, а также на некоторых социальных программах.

"Я подал поправку об увеличении выплат при рождении детей. Соответствующий законопроект № 5585-1 рекомендован комитетом к принятию Верховной радой. Он предлагает увеличить помощь на общую сумму 50 тыс. грн при рождении первого ребенка, второго - 100 тыс. грн, третьего - 150 тыс. грн. Также мы настаиваем на увеличении расходов по стимулированию развития промышленности и экспорта", - подытожил глава финансового комитета.

При этом, министр финансов Сергей Марченко заверил в сбалансированности и реалистичности бюджета на 2022.

"В проекте предусмотрены достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства", - сообщил министр.

При подготовке бюджета-2022 к первому чтению бюджетный комитет рассмотрел более 3 тыс. предложений от народных депутатов и комитетов. Но часть из них, отмечают в комитете, - несбалансированные и нереалистичны. Они предусматривают более 80 трлн грн дополнительных расходов.

"Комитет планирует поручить правительству ко второму чтению проработать повышение государственных социальных стандартов - прожиточного минимума и минимальной зарплаты - исходя из финансовых возможностей государства", - заявил председатель бюджетного комитета Юрий Аристов.

Он добавил, что источником покрытия дополнительных расходов должно стать еще и увеличение доходов от НДС с ввозимых товаров.

Сейчас уже началась подготовка Госбюджета-2022 ко второму чтению. Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук прогнозировал окончательное принятие главного финансового документа страны к 20 ноября.

В то же время заместитель председателя бюджетного комитета Владимир Гевко выразил уверенность: при подготовке ко второму чтению народные депутаты совместно доработают и улучшат финансовый документ.

"Мы сделаем его еще лучшим. Сделаем его еще более ориентированным на человека, на преодоление вызовов, перед которыми мы стоим сегодня. И - еще более ориентированным на развитие нашего государства", - сказал он.