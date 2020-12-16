В "Слуге народа" рассказали подробности принятия бюджета-2021

Верховная рада приняла государственный бюджет Украины на 2021 год. Документ поддержали 289 депутатов, из них 225 голосов дала президентская партия "Слуга народа". В политсиле утверждают, что проголосовали фактически монобольшинством - вместе с голосом Дмитрия Разумкова голосов было достаточно, чтобы принять госбюджет только командой власти.

Об этом РБК-Украина сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Сегодняшнее голосование еще раз доказывает, что слухи о якобы "развале монобольшинства" - абсолютная выдумка. Фракция могла бы дать за бюджет даже больше голосов, однако немало наших коллег отсутствуют по объективным причинам - болеют COVID-19. Впрочем, уже второй год подряд мы голосуем бюджет страны своевременно, без традиционной "бюджетной ночи", без "договорняков" и подковерных игр", - заявил Александр Корниенко.

Глава "слуг" заверил, что независимо от ситуации все социальные расходы украинцам выплатят в полном объеме. В частности, в следующем году запланирована индексация пенсий, а также повышение минимальной зарплаты в несколько этапов: в январе - до 6 тысяч гривен, а в декабре - до 6,5 тысяч.

На 30% вырастут зарплаты врачей и учителей. Всего на социальную защиту пойдет 313 млрд гривен, на образование - 169,4 млрд гривен.

В госбюджете-2021 предусмотрено заметное увеличение расходов на сектор безопасности и обороны: 267,3 млрд гривен или 5,93% ВВП. Это наибольший за все годы независимости, отмечает Корниенко.

"Соратники Порошенко активно критикуют нас за якобы сокращения расходов на оборону. Но это полный бред. Сейчас мы имеем беспрецедентно высокие расходы на оборону. Сравните с показателями в 2019-м - последнем году правления Порошенко: тогда на оборону потратили только 218 млрд гривен, или 5,45% ВВП. Сейчас это 267,3 млрд гривен, или 5,93% ВВП!" - отметил Корниенко.

Он также ответил на упреки о недостаточном уровне финансирования медицины. Мол, на нее выделено меньше нормы, установленной Бюджетным кодексом - 5% ВВП. В 2021 на медицину предусмотрено 161 млрд гривен, или 4,3% ВВП. "Слуги народа" напомнили, что в 2019 году на медицину потратили еще меньше - всего 3,2% ВВП.

"Если бы представители предыдущих поколений власти хотя бы немного приближались к 5% ВВП на медицину ежегодно, сегодня это было бы возможным. Однако мы исходим из реалий, поэтому этого показателя достигнем постепенно, до 2023 года", - пояснил Корниенко.

Он также рассказал, что проект бюджета был согласован с представителями МВФ.

По итогам первого квартала 2021 года выполнение сметы проанализируют. Корниенко не исключает, что расходы на поддержку уязвимых социальных групп, медицину и вакцинацию могут быть увеличены.

"Крайне важно было проголосовать за бюджет вовремя, потому что мы должны войти в новый год прогнозируемо и иметь стабильную поддержку от наших кредиторов. Теперь местные общины смогут так же вовремя принять бюджеты на 2021 год и вовремя начать финансирование важных отраслей", - сказал глава президентской политсилы.

Напомним, в бюджете на следующий год предусмотрены доходы на уровне 1092,1 млрд гривен, расходы - 1347,3 млрд гривен. Дефицит составит 5,5% ВВП. Это меньше, чем в Польше (6%) или Франции (6,7%) - приводят пример в президентской партии.

На государственный дорожный фонд выделят 73,9 млрд гривен. На развитие регионов - 34,9 млрд гривен. Местные бюджеты получат 509,8 млрд гривен, что на 58,3 млрд больше, чем в текущем году.

Во время заседания парламент также принял изменения в бюджетный кодекс. В частности, депутаты поддержали решение о том, что 13% акциза останется в бюджетах местных общин. В общем это 7,5 млрд грн, которые общины могут использовать для своего развития.

Также внедряются госгарантии на портфельной основе. Государство будет гарантировать до 80% тела кредита, который предприниматель берет в банке. Это поможет удешевить займы для большего количества предприятий.