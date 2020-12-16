У "Слузі народу" розповіли подробиці ухвалення бюджету-2021

Верховна рада ухвалила державний бюджет України на 2021 рік. Документ підтримали 289 нардепів, з них 225 голосів дала президентська партія "Слуга народу". У політсилі стверджують, що проголосували фактично монобільшістю - разом із голосом Дмитра Разумкова голосів було достатньо, щоб прийняти держбюджет тільки владною командою.

Про це РБК-Україна повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Сьогоднішнє голосування вкотре доводить, що чутки про нібито "розвал монобільшості" - абсолютна вигадка. Фракція могла б дати за бюджет навіть більше голосів, однак чимало наших колег відсутні з об’єктивних причин - хворіють на COVID-19. Втім, уже другий рік поспіль ми голосуємо бюджет країни вчасно, без традиційної "бюджетної ночі", без "договорняків" та підкилимних ігор", - заявив Олександр Корнієнко.

Очільник "слуг" запевнив, що незалежно від ситуації всі соціальні видатки українцям виплатять у повному обсязі. Зокрема, наступного року запланована індексація пенсій, а також підвищення мінімальної зарплати в кілька етапів: у січні - до 6 тисяч гривень, а в грудні - до 6,5 тисяч.

На 30% зростуть зарплати лікарів та вчителів. Усього на соціальний захист піде 313 млрд гривень, на освіту - 169,4 млрд гривень.

В держбюджеті-2021 передбачено помітне збільшення видатків на сектор безпеки і оборони: 267,3 млрд гривень або 5,93% ВВП. Це найбільше за усі роки незалежності, наголошує Корнієнко.

"Соратники Порошенка активно критикують нас за нібито скорочення витрат на оборону. Але це повна маячня. Зараз ми маємо безпрецедентно високі видатки на оборону. Порівняйте з показниками у 2019-му - останньому році каденції Порошенка: тоді на оборону витратили тільки 218 млрд гривень, або 5,45% ВВП. Зараз це 267,3 млрд гривень, або 5,93% ВВП!" - наголосив Корнієнко.

Він також відповів на закиди про недостатній рівень фінансування медицини. Мовляв, на неї виділено менше норми, встановленої Бюджетним кодексом - 5% ВВП. У 2021 на медицину передбачено 161 млрд гривень, або 4,3% ВВП. "Слуги народу" нагадали, що у 2019 році на медицину витратили ще менше - лише 3,2% ВВП.

"Якби представники попередніх поколінь влади хоча б трохи наближалися до 5% ВВП на медицину щорічно, сьогодні це було б можливим. Однак ми виходимо з реалій, тому цього показника досягнемо поступово, до 2023 року", - пояснив Корнієнко.

Він також розповів, що проект бюджету був погоджений з представниками МВФ.

За підсумками першого кварталу 2021 року виконання кошторису проаналізують. Корнієнко не виключає, що видатки на підтримку вразливих соціальних груп, медицину та вакцинацію можуть бути збільшені.

"Вкрай важливо було проголосувати за бюджет вчасно, бо ми маємо увійти в новий рік прогнозовано і мати стабільну підтримку від наших кредиторів. Тепер місцеві громади також зможуть так само вчасно ухвалити бюджети на 2021 рік та вчасно почати фінансування важливих галузей", - сказав голова президентської політсили.

Нагадаємо, у бюджеті на наступний рік передбачено доходи на рівні 1092,1 млрд гривень, видатки - 1347,3 млрд гривень. Дефіцит складе 5,5% ВВП. Це менше, ніж у Польщі (6%) чи Франції (6,7%) - наводять приклад у президентській партії.

На державний дорожній фонд виділять 73,9 млрд гривень. На розвиток регіонів - 34,9 млрд гривень. Місцеві бюджети отримають 509,8 млрд гривень, що на 58,3 млрд більше, ніж поточного року.

Під час засідання парламент також ухвалив зміни до бюджетного кодексу. Зокрема, депутати підтримали рішення про те, що 13% акцизу залишиться в бюджетах місцевих громад. Загалом це 7,5 млрд грн, які громади можуть використати для свого розвитку.

Також впроваджуються держгарантії на портфельній основі. Держава гарантуватиме до 80% тіла кредиту, який підприємець бере у банку. Це допоможе здешевити позики для більшої кількості підприємств.