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В "Слузі народу" розповіли, чому незадоволені роботою міністра Петрашка

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 18:31
В "Слузі народу" розповіли, чому незадоволені роботою міністра Петрашка
Фото: Ігор Петрашко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Серед головних причин - відсутність плану виходу з кризи та дивна кадрова політика

Депутати незадоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.

Про це заявила народний депутат України від "Слуги народу", член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.

За словами депутата, міністерство економіки не вживає дієвих кроків для подолання економічної кризи, викликаної коронавірусом, та не має стратегії виходу з неї.

"Ми від міністерства не бачимо якогось наявного плану виходу з кризи, не бачимо спроб, дійсно сміливих кроків ні в одному напрямку. Бачимо абсолютно незрозумілу кадрову політику, коли призначаються керівники державних підприємств, і вони навіть не попадають на робоче місце", - сказала Буймістер.

Вона також зазначила, що депутати мають багато запитань до дій міністра економіки та не задоволені його роботою.

"Розуміння системності проблем серед депутатського корпусу набагато більше, ніж на сьогодні на чолі міністерства", - сказала Буймістер.

Нагадаємо, днями народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко лобіював інтереси дистриб'ютора тютюнових виробів - компанії Tedis Ukraine. Він також не виключає, що після звільнення Петрашка відкриють кримінальні провадження.

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