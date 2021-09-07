В "Слуге народа" рассказали о планах в новом политическом сезоне

Госбюджет на 2022 год, накопительная пенсионная система, земельная реформа и реформа СБУ, а также децентрализация, деолигархизация и даже десоветизация украинского законодательства. Эти и другие инициативы планирует рассмотреть Верховная рада в новом политическом сезоне, если только оппозиция не будет блокировать важные реформы "постановочным спамом" в парламенте.

Прежде всего в новом политическом сезоне для "Слуги народа" важен бюджетный процесс и депутаты ожидают, что правительство подаст проект Госбюджета-2022 вовремя, а не под елку, как было при предыдущей власти.

"Уже с середины сентября мы возьмемся за Госбюджет. Ожидаем, что чиновники предусмотрят в нем расходы на субсидии, рост минимальной зарплаты, существенное улучшение финансирования медицины, образования (в отрасль будет направлено едва не наибольший процент ВВП) и увеличение расходов на национальную оборону, на реализацию судебной реформы, модернизацию нашей армии. Это все принципиальные вещи!" - отметил Александр Корниенко.

Направлены деньги будут также на капитальные ремонты садов и школ в пределах президентской программы "Большая стройка", а также на увеличение фонда оплаты труда для педагогов.

"Потому что количество детей увеличивается, а значит - увеличивается нагрузка на учителей", - пояснил он.

О том, что правительство таки вовремя подаст Бюджет говорит и руководитель секретариата фракции "Слуга народа" и представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кабинет Министров направит в Верховную раду проект Государственного бюджета на 2022 год в сроки, установленные законодательством. Это произойдет до 15 сентября", - добавляет он.

Говорят в "Слуге народа" и о начале отопительного сезона, а именно о тарифах для населения. Александр Корниенко объясняет, что сегодня Россия откровенно шантажирует Европу и провоцирует рекордный рост цены газа, а Украина импортирует газ именно из Европы, поэтому уже сейчас нужно готовиться к разным сценариям. Поэтому чиновники должны сделать все необходимое, чтобы наша страна прошла этот зимний сезон без проблем, убежден председатель партии.

Среди важных вопросов шестой сессии политик также называет индексацию пенсий - нужно принять все необходимые для этого законопроекты, а также утвердить пакет решений для запуска накопительной пенсионной системы.

"Это то, что есть во всех цивилизованных странах и должно быть в Украине. Если проголосуем необходимые законопроекты этого года, система может заработать в 2023-2024 годах", - объясняет Александр Корниенко.

Кроме того, с прошлой сессии в "Слуги народа" еще остался пакет "долгов", которые не успели принять до летних каникул: законопроект №5600 - о новой системе налогообложения, честной для всех участников рынка; №5599 - о деолигархизации, где депутаты предлагают систему критериев, чтобы отделять крупный бизнес от олигархических структур, чтобы бизнес честно платил налоги в бюджет страны.

В планах депутатов - продолжить фундаментальные реформы: земельную, пенсионную реформу, реформу СБУ, а еще принять законопроекты так называемого пакета МВФ - №5852, №5853. Это, в частности, инициативы по реформированию банковской сферы и усилению независимости Национального банка.

Не исключает Александр Корниенко возможности, что уже этой осенью внесут в зал закон о местном референдуме, который поможет развитию общин и одновременно будет предохранителем против сепаратизма и других негативных явлений.

В то же время первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что новый политический сезон может также пройти еще и под знаком трех "Д": децентрализация, деолигархизация и десоветизация украинского законодательства.

Если законопроект о децентрализации уже обсужден с органами местного самоуправления и самоуправляющимися организациями и находится на финишной прямой, то деолигархизационный готовится соответствующим комитетом ко второму чтению. А вот то касается десоветизации законодательства, то комитет должен сделать все для того, чтобы законопроект о правотворческой деятельности был готов для рассмотрения в зале.

"Мы в этом году должны активно направить свою деятельность, чтобы Украина впервые за 30 лет получила прозрачные правила формирования правотворческой деятельности. Попросил бы комитет сделать все для того, чтобы законопроект о правотворческой деятельности был готов для рассмотрения в зале", - призвал Руслан Стефанчук.