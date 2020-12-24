В "Слуге народа" рассказали о планах на 2021 год

Фото: Александр Корниенко (пресс-служба)

В "Слуге народа" анонсировали, какие законопроекты примут в следующем году. Среди них судебная реформа, законопроект о всеукраинском референдуме, локализации, бытовых отходах, реформа СБУ и Конституционного суда.

Об этом рассказали председатель партии Александр Корниенко и глава парламентской фракции Давид Арахамия на итоговой пресс-конференции.

По их словам, в партии также планируют провести индексацию пенсий, ускорить "Большое строительство" и начать "Большую реставрацию", которая предусматривает восстановление 100 культурных памятников.

По словам Арахамии, уже в январе "Слуга народа" планирует вернуться к крупным реформам, в частности - в экономическом и правоохранительном секторах.

"Есть вещи, о которых мы сожалеем, что не успели сделать в этом году - конечно, коронавирус вмешался в наши планы. Хотим в январе вернуться и ударным темпом принять большие реформы: амнистия капитала, создание Бюро экономической безопасности, законопроект о реформе СБУ, локализация", - анонсировал председатель фракции.

В свою очередь, Александр Корниенко сообщил, что в следующем году государство готовит повышение социальных выплат. В частности, будут введены доплаты пенсионерам, достигшим 75-летнего возраста. Примерно на треть увеличат зарплаты медикам и учителям. В марте запланирована индексация пенсий.

В следующем году парламент будет работать над судебной реформой. Также Корниенко отметил, что сейчас президент и парламент постепенно восстанавливают нормальную работу Конституционного суда и готовят его комплексную реформу, чтобы не допустить повторения конституционного кризиса, аналогичной нынешней.

"Буквально вчера рабочая группа под руководством Дениса Монастырского зарегистрировала законопроект о реформе Конституционного суда: о регламенте работы, об определенных кворумах и так далее. Это тоже будет, я думаю, в ближайшие недели приниматься", - сказал председатель партии.

Корниенко отметил, что 2021 год должен стать годом восстановления экономики и культуры. В частности, стартует проект "Большая реставрация", в рамках которого восстановят 100 памятников культурного наследия. Глава "Слуги народа" считает, что благодаря этой программе и сниженном НДС для туристической отрасли в Украине удастся значительно развить внутренний туризм и инфраструктуру.

В "Слуге народа" пояснили, что "Большая реставрация" станет продолжением "Большого строительства". Благодаря президентской программе в этом году отремонтировали и построили 3900 км дорог государственного и 1826 км дорог местного значения, 150 мостов, 146 школ, 105 детских садов и 115 спортивных комплексов.

В 2021 году планируют заниматься продолжением реформы децентрализации, запуском сервисов на местах, развертыванием сети ЦПАУ.

"Следующий год должен стать годом, когда люди поймут уже практическую пользу от децентрализации. Кроме того, что уменьшилось количество депутатов, благодаря чему удалось сэкономить деньги на местах. В своем населенном пункте можно будет получить гораздо ближе, качественнее и доступнее те государственные услуги, образование, медицину и так далее", - считает Корниенко.

В планах властей расширить доступ малым предприятиям к дешевым кредитам. Речь идет о программе кредитов под 5-7-9 процентов. В этом году уполномоченные банки выдали более 6, 5 тысяч займов на общую сумму свыше 15 миллиардов гривен.

"Очень активно сейчас пользуются этой системой малый и средний бизнес. Национальный банк держит низкую учетную ставку. Благодаря этому есть обоснования считать, что в следующем году эта программа кредитования увеличится в 2 или 3 раза", - добавил Давид Арахамия.

Среди законодательных планов на следующий год называют также принятие закона о всеукраинском референдуме и закон о бытовых отходах.

Работать над реформами надо начать уже с первой пленарной недели нового года, отметил Корниенко.

Напомним, ранее в "Слуге народа" подвели итоги работы партии и всей властной команды за 2020 год.