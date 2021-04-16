В "Слуге народа" рассказали, как парламент перезагружает деятельность КСУ

"Власть не может какими-то своими командами вмешиваться в деятельность и тем более в самоуправляющиеся процедуры судебной ветви власти. Но принципиально, чтобы все процедуры и процессы, которые происходят в судебной власти, были добродетельными. Мы хотим, чтобы судьи Конституционного суда работали честно, без конфликта интересов, в соответствии с Конституцией и в интересах общества. Если бы они так работали, то у нас вообще не было бы проблем с отменой реформ этими судьями", - заявил Корниенко.

По его словам, законопроект № 4533 об конституционной процедуре позволяет перезагрузить деятельность КСУ без посягательства на основы конституционного судопроизводства. В частности, предусмотрено, что Конституционный суд может детализировать в своих собственных внутренних актах порядок исполнения положений этого закона.

"Главная задача - обеспечить прозрачную работу этого суда, его подотчетность обществу и отсутствие конфликта интересов в деятельности судей", - добавил Корниенко.

По его словам, законопроект также вводит ряд новаций, которые должны обеспечить именно такие принципы работы КСУ.

Прежде всего, это запрет выходить за пределы предмета конституционного производства. То есть судьи не смогут признавать неконституционными акты, о которых не говорится в конституционном представлении.

Также предусмотрены автоматическое распределение дел между судьями, что лишит возможности распределять дела в ручном режиме, и обязательства более подробно объяснять мотивы принятия решения по делу.

"В Конституционном суде находятся законопроекты, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности, земли, языка и очень много других законопроектов. В интересах всех фракций внедрить прозрачные правила их рассмотрения", - заявила председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Кроме того, законопроект вводит четкий механизм формирования повестки дня суда. Судьи обязательно должны периодически рассматривать все дела, которые находятся на рассмотрении КСУ. Это позволит избежать затягивания рассмотрения дел годами.

Внедряется порядок дисциплинарного производства в отношении судей КСУ и перечень грубых дисциплинарных нарушений. Среди них поведение, которая подрывает авторитет суда, разглашение информации, ставшей известной во время рассмотрения в закрытом формате, непредставление или несвоевременное представление декларации, использование статуса судьи КСУ для незаконного обогащения.

В парламентской фракции "Слуга народа" убеждены, что законопроект № 4533 поможет предотвратить злоупотребления КСУ в резонансных делах. В частности, суд не сможет по своему усмотрению определять устную или письменную форму рассмотрения дел, пряча их от общества, затягивать рассмотрение дел и распределять их в ручном режиме.

"Все общество видело, что Конституционному суду требуется обновление. Именно это и обеспечил парламент. Мы уверены, что такой закон исключит перекосы в деятельности КСУ", - уверен Корниенко.