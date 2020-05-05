В "Слуге народа" рассказали, что ожидает школьников в новом учебном году

В сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце учебного года. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, передает пресс-служба фракции "Слуга народа".

По его словам, видеоуроки по телевизору ежедневно смотрят миллионы детей.

"Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея своевременной и необходимой, а потому успешной... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина", - отметил Бабак.

При этом он добавил, что с нового учебного года школы могут перейти к смешанному типу образования: когда часть учебного процесса переходить в онлайн-режим.

"Во-первых, мы планируем развивать онлайн-школу и в дальнейшем. Полностью отснимем учебный год и оставим все уроки в свободном доступе на единой бесплатной электронной платформе", - отметил глава Комитета.

Он также добавил, что правительство создает инклюзивную онлайн-школу.

"Все дети, независимо от возможностей, должны иметь равный доступ к знаниям. Именно поэтому мы уже добавляем к видеоуроков титрования для детей с нарушением слуха и сурдоперевод. Также начали делать уроки для детей с нарушением зрения - с тифлоперекладом", - отметил Бабак.

Еще одним нововведением с нового учебного года, по его словам, станут электронные дневники.

"Бумажная отчетность как рудимент старой системы должна исчезнуть и тем самым существенно облегчить жизнь и учителям, и детям, а особенно родителям. Ведь вы легко и в любой момент сможете посмотреть успехи вашего ребенка и вовремя среагировать, если нужна помощь в обучении", - добавил Бабак.

Напомним, вр.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что из-за карантина учебный год в школах завершится дистанционно. По ее словам, учебный год будет завершен 1 июня.

Кроме того, ранее в МОН отметили, что участники, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 километров от заведения, смогут изменить место сдачи ВНО.