В "Слуге народа" рассказали, как "налог на Google" пополнит госбюджет

"Этот документ, прежде всего, о равных условиях для украинского и зарубежного бизнеса. Такие международные компании как Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, Youtube, Viber - все они раньше платили налоги в других юрисдикциях. Вместо этого государственный бюджет Украины недополучал существенные средств. Справедливо ли льготировать иностранцев и одновременно облагать налогом отечественные компании? Все, кто работает в Украине, должны быть в равных условиях. Мы убираем эту дискриминацию. Также законопроект позволит получить дополнительные средства в бюджет страны - это миллиарды гривен", - подчеркнул он.

В то же время председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратил внимание на то, что это новый налог.

"В нашем налоговом кодексе четко прописано, что все, кто поставляет услуги на территории Украины, должны платить налог. Имеете клиентов в определенной стране - оплачивайте этой стране налоги! НДС на цифровые услуги - это не наше ноу-хау. Он давно существует во многих развитых странах мира", - сообщил политик.

Впервые на эту проблему обратили внимание в Евросоюзе. И изменили правила определения места поставки таких услуг. Ведь раньше, до 2015 года, место поставки услуг определяли по месту регистрации поставщика. И если поставщик регистрируется в стране с низкой ставкой, налог удавалось уменьшить, а то и вовсе освободиться от него.

А теперь услуги облагаются налогом по месту их потребления.

Сегодня НДС на электронные услуги, которые предоставляются зарубежными компаниями, уплачивают в Австралии (10%), Исландии (22,5%), Японии (8%), Индии (18%), Норвегии (25%), Южной Кореи (10%), Швейцарии (7,7%), Израиле (16%), а также в соседних странах - в России и Беларуси.

"Украинский инвестор, который создает технологическую компанию для показа фильмов в интернете, должен иметь такие же условия, как и американский Netflix. Когда американская компания не платит налоги в Украине, а украинская компания платит - это прямая дискриминация украинского бизнеса. Технологические платформы Google, Facebook, Apple и многие другие платят аналогичный налог в 83 странах мира. После того как этот закон начнет действовать у нас, украинский бюджет сможет получить 3 млрд грн дополнительных поступлений в год. Это существенная сумма - столько мы заработали на приватизации в 2020 году", - рассказала народный депутат "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

Важно отметить, что для украинских пользователей этих услуг никаких налогов не будет. То есть налогом облагается только международная компания - поставщик. Таким образом искать в Google или пользоваться Facebook, как и раньше, будет бесплатно. А то, что было платным, после принятия закона будет облагаться НДС, который будет ложиться на поставщика.

Исключение - платные образовательные услуги в интернете, которые не будут подпадать под налогообложение. Таким образом государство стимулирует зарубежные образовательные сервисы более активно работать с Украиной и украинцами.

Заметим, что Google и Facebook не возражают против такой инициативы и уже регистрируются как плательщики налогов. Сделать это можно в электронной форме на специальном веб-портале. Налоговые накладные можно не регистрировать. Уплачивать налоговое обязательство нерезиденты могут в иностранной валюте.

Подлежат налогообложению такие услуги: