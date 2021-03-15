В "Слуге народа" рассказали, когда могут пройти выборы мэра в Харькове

Выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября, а именно 31 октября. Верховная рада рассмотрит соответствующее постановление на этой или следующей пленарной неделе.

По его словам, постановление про назначении выборов Харькова в среду поступит в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после чего его рассмотрит Рада.

"Есть срочная необходимость его принимать с точки зрения процедуры проведения выборов, потому что следующие выборы, на которые она попадает - это может быть последнее воскресенье октября. Но надо, чтобы постановление было проголосовано не позднее, чем за 60 дней - это последнее воскресенье соответственно августа. То есть до конца этой сессии, до июля, у нас есть этот временной промежуток, чтобы ее принять", - заявил Корниенко.

Он напомнил, что комитет не мог рассмотреть данный вопрос ранее, поскольку не была полностью соблюдена соответствующая процедура.