В "Слуге народа" рассказали механизм отбора кандидатов на местных выборах

Перед местными выборами в "Слуге народа" могут привлечь обычных граждан к проверке кандидатов на местах. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время съезда политической силы, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на местных выборах могут баллотироваться люди, о которых нет информации в интернете. Поэтому в президентской политсиле планируют собирать информацию о местных кандидатах от граждан для проведения постпраймериз.

"Политический кастинг мы условно разделяем на несколько уровней. Согласно уровню будет заниматься или центральный штаб, или уровень общин, сел и поселков. Это могут делать областные партийные организации. Есть большие города... Нет проблемы найти информацию о человеке. Но есть проблема, что на местном уровне баллотируется много людей, о которых нет информации в интернете. Поэтому будем включать механизмы сбора фидбека от граждан", - заявил он.

Корниенко отметил, что сбор информации о кандидатах на местных выборах возможно будет происходить в электронной форме.

"Возможно, это будет в электронной форме. На парламентской компании был такой инструмент, мы его использовали во время постпраймериз. Что-то будем делать и сейчас. Это будет касаться прежде всего партийных выборов, там где есть списки", - пояснил глава партии.

Также Корниенко объяснил, как будут отбирать кандидатов в мажоритарных округах.

"Что касается мажоритарки, здесь мы всегда опираемся на людей. На самом деле по избирательной системе 80% кандидатов это многомандатная мажоритарка сейчас. Если тебя знают и у тебя есть доверие, люди разберутся. От нашей партии негодяев не будет", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" внедрит электронный реестр членов партии для предотвращения регистрации фейковых кандидатов на местных выборах. В "Слуге народа" вводится электронный реестр членства.