В "Слуге народа" рассказали, как изменятся платежки на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила снижение тарифов на распределение (доставку) газа для 14 облгазов. Их тарифы теперь будут составлять 1,66-1,79 грн, что меньше текущих на 5%-30%.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Соответствующее понижение касается компаний, в которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране. В большинстве это небольшие облгазы, в которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ПАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ОАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", Чао "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", Оао "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", Чао "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик", - рассказал депутат.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что решение НКРЭКУ не означает, что тариф на распределение газа будет одинаковым для всех. У десятков компаний он будет еще ниже.

В феврале платежки домохозяйств за газ в большинстве областей будут меньше на 500-800 гривен, что позволит украинцам сэкономить 25-30% ежемесячно. Это стало возможным после установления предельного уровня цены на газ - до 6,99 гривны за кубометр, напоминает Андрей Герус. Ранее в большинстве областей цена была 9,9 грн за метр кубический.

"Власть делает все, чтобы люди спокойно прошли эту холодную зиму. Именно поэтому правительство и ввело временное государственное регулирование цен на газ. Отныне в большинстве областей цена за кубометр снизится с 9,99 до 6,99 гривны. Так, например, на сегодня у нас только в Кировоградской области цена газа 7,2 гривны. И это при том, что его рыночная цена на февраль могла вырасти до 11-12 гривен. Поэтому власть не только не допустила роста тарифов, но и уменьшила их", - прокомментировал Андрей Герус.

Несмотря на то, что рыночная цена на энергоресурсы в Европе растет, украинские потребители этого не почувствуют, добавляет депутат.

В Кабмине объяснили, что такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до окончания карантина. Установлена предельная цена ниже на 1,5 грн за куб от той, что была в 2018-2019 годах.

Кроме того, в ближайшее время Рада рассмотрит законопроект об урегулировании деятельности облгазов. По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, он позволит вводить временные администрации в эти компании. Также предлагается разрешить работать на рынке только тем облгазам, в которых не меньше 100 тысяч абонентов.

"Если посмотреть, как увеличились цены на распределение газа с 1 января, то самые высокие вышли у таких облгазов, как "Лубныгаз", "Тисменицагаз". То есть у маленьких компаний, которые обслуживают людей на территории одного района. Количество их пользователей меньше, но им придется платить больше, на них ложится гораздо большая доля затрат деятельности этих облгазов", - пояснила народный депутат.

Напомним, летом 2020 года украинцы получили возможность сменить поставщика газа - это позволяет существенно сэкономить на топливе.

Пока самые низкие цены у "Нафтогаза". Там стоимость топлива до 40% выгоднее, чем большинство предложений поставщиков на украинском рынке. С 18 января подключиться к "Нафтогазу" можно в любом отделении Ощадбанка. При этом быть клиентом этого банка необязательно.