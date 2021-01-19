У "Слузі народу" розповіли, як зміняться платіжки на газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл (доставку) газу для 14 облгазів. Їхні тарифи тепер складатимуть 1,66-1,79 грн, що менше поточних на 5%-30%.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Відповідне пониження стосується компаній, у яких тарифи були суттєво вищими, аніж у середньому по країні. У більшості це невеликі облгази, у яких не спрацьовує економія на ефекті масштабу: ПРАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", ПРАТ "Коростишівгаз", АТ "Лубнигаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик", - розповів депутат.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що рішення НКРЕКП не означає, що тариф на розподіл газу буде однаковим для всіх. У десятків компаній він буде ще нижчим.

У лютому платіжки домогосподарств за газ у більшості областей будуть меншими на 500-800 гривень, що дозволить українцям зекономити 25-30% щомісяця. Це стало можливим після встановлення граничного рівня ціни на газ - до 6,99 гривні за кубометр, нагадує Андрій Герус. Раніше у більшості областей ціна була 9,9 грн за метр кубічний.

"Влада робить все, аби люди спокійно пройшли цю холодну зиму. Саме тому уряд і запровадив тимчасове державне регулювання цін на газ. Відтепер у більшості областей ціна за кубометр знизиться з 9,99 до 6,99 гривні. Так, наприклад, на сьогодні в нас тільки в Кіровоградській області ціна газу 7,2 гривні. І це при тому, що його ринкова ціна на лютий могла зрости до 11-12 гривень. Тож влада не лише не допустила зростання тарифів, а й зменшила їх", - прокоментував Андрій Герус.

Попри те, що ринкова ціна на енергоресурси в Європі зростає, українські споживачі цього не відчують, додає депутат.

У Кабміні пояснили, що така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Встановлена гранична ціна є нижчою на 1,5 гривні за куб від тієї, що була у 2018-2019 роках.

Крім того, найближчим часом Рада розгляне законопроект про врегулювання діяльності облгазів. За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, він дозволить вводити тимчасові адміністрації в ці компанії. Також пропонується дозволити працювати на ринку лише тим облгазам, у яких не менше 100 тисяч абонентів.

"Якщо подивитися, як збільшилися ціни на розподіл газу з 1 січня, то найвищі вийшли у таких облгазів, як "Лубнигаз", "Тисменицягаз". Тобто у маленьких компаній, які обслуговують людей на території одного району. Кількість їх користувачів менше, але їм доведеться платити більше, на них лягає набагато більша частка витрат діяльності цих облгазів", - пояснила народна депутатка.

Нагадаємо, влітку 2020 року українці отримали можливість змінити постачальника газу - це дає змогу суттєво заощадити на паливі.

Наразі найнижчі ціни у "Нафтогазу". Там вартість палива є до 40% вигіднішою, ніж більшість пропозицій постачальників на українському ринку. Від 18 січня підключитись до "Нафтогазу" можна у будь-якому відділенні Ощадбанку. При цьому бути клієнтом цього банку не обов’язково.