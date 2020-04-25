В "Слуге народа" рассказали, о чем говорил Саакашвили на заседании фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, о чем провластная партия общалась с Михаилом Саакашвили, которого предлагается назначить вице-премьером. Об этом Арахамия сказал в ефире программы "Свобода слова" на канале "Украина", передает кореспондент РБК-Украина.

По словам Арахамии, на заседании фракции, которое состоялось в пятницу, 24 апреля, депутаты задали Саакашвили вопрос о его приоритетах в работе над реформами в Украине.

"Сегодня у нас было заседание фракции, где Михаил представлял свое видение. Он сказал две важные вещи. Первое - более плодотворная работа с МВФ: на каждый доллар, который выдает МВФ, мы сможем привлечь на 4-5 долларов больше. То есть, если мы получим 4 млрд долларов, то мы можем привлечь условно 20 млрд. Второе - это дерегуляция бизнеса для того, чтобы бизнес начал двигаться быстрее, не смог умереть и, по возможности, приумножить", - заявил Арахамия.

Напомним, РБК-Укаина писало, что заместитель парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала несколько возможных задач Михаила Саакашвили в случае его назначения вице-премьером в украинском правительстве. Так, он может добавить опыта в ходе переговоров с МВФ. Кроме того, Саакашвили мог бы помочь с координацией между правительством и парламентом.

Ранее президент Укаины Владимир Зеленский провел с Михаилом Саакашвили встречу, в ходе которой обсуждалось его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ. Зеленский предложил Саакашвили поделиться своим видением возможной помощи в развитии Украины, исходя из успешного опыта экс-главы Грузии во внедрении реформ.