В "Слуге народа" рассказали о главных законопроектах пленарной неделе

Постановление о Евромайдане, заявление к годовщине временной оккупации Крыма Россией, а также законопроект, необходимый для завершения реформы игорного бизнеса. Эти и другие вопросы планируют рассмотреть народные депутаты во время пленарной неделе.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в понедельник во время согласительного совета депутатских фракций.

По его словам, на этой неделе на повестке дня стоят много важных инициатив. В частности, нужных для завершения начатых реформ - например, законопроект о комиссии по игорному бизнесу.

"Надо довести до ума эту реформу, упорядочить, чтобы комиссия формировалась прозрачно и дальше уже выдавала лицензии тоже прозрачно", - отмечает глава "Слуги народа".

Некоторые инициативы вызвали дискуссии, говорит Корниенко. Речь идет о законопроекте относительно оборота гражданского огнестрельного оружия. Это вопрос "Слуга народа" планирует обсудить на заседании фракции в понедельник.

Корниенко также предлагает вынести на повестку дня обращение к ООН, Европарламента и ПАСЕ в связи с очередной годовщиной начала вооруженной агрессии РФ против Украины. Этим документом депутаты предлагают осудить временную оккупацию Крыма Россией.

Кроме того, "Слуга народа" поддерживает включение в повестку дня постановления №2739 к седьмой годовщине начала Евромайдана и событий Революции Достоинства.

Постановление определяет Революцию Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства, отмечает недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана" и недопустимости узурпации власти, дает политическую оценку режиму Виктора Януковича.

Документом Верховная рада также подчеркивает важность памяти о Героях Небесной Сотни и осуждает противоправные действия отдельных правоохранителей, прокуроров и судей во время Революции Достоинства.

По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, важно также рассмотреть законопроект о поддержке легкой промышленности, который устанавливает пониженные ставки пошлины для сырья, необходимого промышленникам для изготовления продукции в Украине.

Еще одной важной инициативой на повестке дня Гетманцев называет законопроект о туризме.

"Действующее законодательство уже устарело. Туристическая отрасль была наиболее уязвима к последствиям коронакризиса. Отрасли нужно развитие", - пояснил он.

Верховная рада рассмотрит законопроект об усиление ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Депутаты рассчитывают, что он поможет уменьшить количество аварий на дорогах.

Также на повестке дня - два законопроекта, призванных улучшить инвестиционный климат в стране.

Кроме того, в пятницу во время часа вопросов к правительству Верховная рада планирует заслушать доклад премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Отдельное внимание нардепы хотят уделить докладу Европарламента по соглашению об ассоциации Украина-ЕС. Несмотря на различные ее оценки в СМИ, заявление удостоверяет европейские перспективы Украины. В президентской партии ожидают от Кабмина плана действий, которые могли бы ускорить этот процесс.

"Хотелось бы увидеть взгляд правительства на этот вопрос. Не абстрактный, а конкретный план законов, которые нам нужно принять, чтобы евроинтеграция происходила активнее. Нужно пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля с докладом по Совету Ассоциации и по тех законодательным задачам, которые теперь стоят перед Кабмином", - рассказал Александр Корниенко.

Также депутаты намерены заслушать доклад Кабмина о старте вакцинации и относительно шагов к решению тарифного вопроса.