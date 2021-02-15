В "Слуге народа" рассказали о главных законопроектах пленарной неделе
Постановление о Евромайдане, заявление к годовщине временной оккупации Крыма Россией, а также законопроект, необходимый для завершения реформы игорного бизнеса. Эти и другие вопросы планируют рассмотреть народные депутаты во время пленарной неделе.
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в понедельник во время согласительного совета депутатских фракций.
По его словам, на этой неделе на повестке дня стоят много важных инициатив. В частности, нужных для завершения начатых реформ - например, законопроект о комиссии по игорному бизнесу.
"Надо довести до ума эту реформу, упорядочить, чтобы комиссия формировалась прозрачно и дальше уже выдавала лицензии тоже прозрачно", - отмечает глава "Слуги народа".
Некоторые инициативы вызвали дискуссии, говорит Корниенко. Речь идет о законопроекте относительно оборота гражданского огнестрельного оружия. Это вопрос "Слуга народа" планирует обсудить на заседании фракции в понедельник.
Корниенко также предлагает вынести на повестку дня обращение к ООН, Европарламента и ПАСЕ в связи с очередной годовщиной начала вооруженной агрессии РФ против Украины. Этим документом депутаты предлагают осудить временную оккупацию Крыма Россией.
Кроме того, "Слуга народа" поддерживает включение в повестку дня постановления №2739 к седьмой годовщине начала Евромайдана и событий Революции Достоинства.
Постановление определяет Революцию Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства, отмечает недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана" и недопустимости узурпации власти, дает политическую оценку режиму Виктора Януковича.
Документом Верховная рада также подчеркивает важность памяти о Героях Небесной Сотни и осуждает противоправные действия отдельных правоохранителей, прокуроров и судей во время Революции Достоинства.
По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, важно также рассмотреть законопроект о поддержке легкой промышленности, который устанавливает пониженные ставки пошлины для сырья, необходимого промышленникам для изготовления продукции в Украине.
Еще одной важной инициативой на повестке дня Гетманцев называет законопроект о туризме.
"Действующее законодательство уже устарело. Туристическая отрасль была наиболее уязвима к последствиям коронакризиса. Отрасли нужно развитие", - пояснил он.
Верховная рада рассмотрит законопроект об усиление ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Депутаты рассчитывают, что он поможет уменьшить количество аварий на дорогах.
Также на повестке дня - два законопроекта, призванных улучшить инвестиционный климат в стране.
Кроме того, в пятницу во время часа вопросов к правительству Верховная рада планирует заслушать доклад премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Отдельное внимание нардепы хотят уделить докладу Европарламента по соглашению об ассоциации Украина-ЕС. Несмотря на различные ее оценки в СМИ, заявление удостоверяет европейские перспективы Украины. В президентской партии ожидают от Кабмина плана действий, которые могли бы ускорить этот процесс.
"Хотелось бы увидеть взгляд правительства на этот вопрос. Не абстрактный, а конкретный план законов, которые нам нужно принять, чтобы евроинтеграция происходила активнее. Нужно пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля с докладом по Совету Ассоциации и по тех законодательным задачам, которые теперь стоят перед Кабмином", - рассказал Александр Корниенко.
Также депутаты намерены заслушать доклад Кабмина о старте вакцинации и относительно шагов к решению тарифного вопроса.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что на прошлой пленарной неделе парламент принял план законодательных работ на 2021 год, который позволит депутатам работать не спонтанно или хаотично, а системно.
В ВР рассматривают возможность разработки ИТ-инструмента, который бы помогал в выполнении этого плана и контроле за его исполнением.