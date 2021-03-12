В "Слуге народа" рассказали, как будут развивать общины

Партия "Слуга народа" провела в Киеве форум председателей ОТО, где обсудили возможности сделать местные бюджеты эффективными. Партия планирует и в дальнейшем активно сотрудничать по регионам, чтобы общины стали мощными и богатыми.

На мероприятии собрались 120 представителей со всей Украины.

По словам Корниенко, в результате местных выборов-2020 партия стала полноценной всеукраинской. Отныне у "Слуги народа" более 1000 фракций по всей Украине в местных советах, а также свыше 220 голов советов. Со всеми ними партия настроена постоянно и активно сотрудничать и помогать развивать общины.

"У нас большое сообщество и мы его будем развивать. Сегодняшний форум - это первое мероприятие именно для председателей ОТО. Это учебное и информационное мероприятие, проактивное - есть возможность высказать позицию, предложить идеи, обсудить их. Это начало большого сотрудничества", - отметил политик.

По его словам, децентрализация - стратегическая составляющая программы и работы партии.

"В отличие от "предшественников", мы постараемся завершить этот процесс. Впереди у вас будет много вопросов, но главное, что вы не одни в этом процессе, потому что это наша стратегия. Мы за децентрализацию в широком смысле. Это не просто новая карта Украины, а новая система понимания для людей, что такое государство и как оно работает. Мы должны прийти к тому, чтобы все услуги были доступными для людей на местах, чтобы не было необходимости выезжать за справкой в центр. Давайте работать, контактировать вместе", - добавил председатель партии.

Он также добавил, что на этой неделе парламент будет голосовать №2194, который наконец передаст общинам земли и №2195 про земельный аукцион. И останется еще одна "мечта", отмечает Корниенко.

"Для того чтобы децентрализация была неотвратимой, нужны изменения в Конституции. Над этим сейчас работаем, ведь президент дал поручение. Поэтому мы работаем как парламентарии, ожидаем от президента внесения текста, а вот когда нам нужно будет поддержка, мы будем просить самоуправления со всей страны, прежде всего нашу партию, нас поддерживать. Возможно, если это будут какие-то массовые мероприятия, но точно без вашей поддержки это сложно реализовать", - подчеркнул нардеп.

Как отметил на форуме заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, за прошлый год власти сделала в этом направлении столько, сколько не происходило за последние, наверное, пять лет.

"Реформа децентрализации приобрела содержание, силы и практического воплощения. Вы получили полномочия и деньги. Теперь самое главное - правильно ими распоряжаться", - добавил он.

В то же время народный депутат от СН, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин отмечает, что взаимодействие общин и центральной власти - это залог крепкой государственности.

"Мы понимаем: что бы мы не принимали здесь в Киеве, без имплементации на местах, которая непосредственно влияет на уровень жизни граждан, сделать успешную реформу невозможно. Именно поэтому сегодня мы собрали глав общин со всей Украины, чтобы получить практический срез проблем и перспектив развития, которые у них есть, и понимать, как мы должны подставить плечо помощи, чтобы страна дальше двигалась в правильном направлении", - сказал он.

С тем, насколько важна реформа децентрализации соглашается и председатель Волыцкой территориальной общины (Житомирская область), участник форума Андрей Шаповалов.

"У нас в населенных пунктах не работала схема "население-депутат-глава сельсовета-председатель райсовета". У нас не было встреч депутатов с населением - их сельский глава вообще не организовывал. Проблема села шла мимо депутатов к председателю сельского совета. А связка "глава сельсовета - председатель районного совета" где-то пропадала. Не было ни прямой связи, ни обратной. Мы, активисты населенных пунктов, записывались на заседание совета - только тогда могли продвигать какие-то решения или получить какую-то информацию. А децентрализация позволила заработать этой схеме. И сейчас население и местная власть в довольно тесном контакте", - добавил Шаповалов.

Плюсом децентрализации Елена Сидоренко, поселковый глава Оржицкой ОТО, в Полтавской области, назвала то, что пришли финансы на места с полномочиями.

"Ты отвечаешь за те шаги, которые сделал, за те деньги, которые ты получил. Сейчас у нас много планов: завершить ремонт крыши в ДОУ "Колокольчик", заменить кровлю на опорной школе Оржицкой ООШ им. Франка, приобрести школьные автобусы, ведь мы будем оптимизировать сеть и нам нужно обеспечить подвоз детей", - добавила она.