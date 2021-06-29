В "Слуге народа" рассказали, над чем будут работать депутаты до конца сессии

Он добавил, что "Слуги народа" выступают за максимально быстрое и качественное очищение судебной системы и повышение качества работы судей. А потому фракция поддерживает рекомендации и по реформе Высшей квалифкомиссии судей, и по Высшему совету правосудия. "Все инсинуации, что мы якобы идем не тем путем, надо отвергать", - подчеркнул он.

Со своей стороны, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что перезагрузка работы Высшей квалификационной комиссии судей - это один из важных для государства вопросов.

"Этот закон является одним из составляющих судебной реформы", - заявил Дмитрий Разумков.

В то же время Корниенко добавил, до завершения нынешней сессии парламент должен выполнить всю домашнюю работу. Он призвал политических оппонентов не блокировать законопроекты постановлениями об их несоответствии регламенту. Ведь как показала практика, такая технология не дает никакого результата.

"Уважаемые коллеги, как мы видим, ничего, кроме времени, вы таким образом не выиграете. А время все равно будет работать на нас. Вы делаете так, что закон вступит в силу через месяц, но все равно он станет действующим. За этот месяц ничего не происходит, кроме ваших выступлений с трибуны. Но я не уверен, что народ на это уже так сильно реагирует", - добавил он.

Также глава партии напомнил, что на этой неделе начинает работать рынок земли. А потому попросил министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко прийти в парламент в пятницу на час вопросов к правительству. "Слуга народа" хочет услышать от министра отчет о ходе реализации реформы.

"Важно, чтобы первые месяцы после открытия рынка прошли в режиме, который будет вдохновлять украинцев еще больше пользоваться своей возможностью распоряжаться землей", - заявил Александр Корниенко.

Кроме пленарного заседания, сегодня парламент провел внеочередное. Впрочем, можно ожидать еще несколько собраний в таком режиме, отметил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Думаю, что будет не одно внеочередное заседание. Возможно, их будет несколько. Прошу, чтобы вы были готовы к такому развитию событий", - сказал Руслан Стефанчук.

Первый вице-спикер обратил внимание председателей комитетов и народных депутатов, что уже прошло пол года, как парламент работает по плану законопроектных инициатив на 2021 год. А потому необходимо проанализировать эффективность работы Рады.

"Попрошу вас провести ревизию того, что удалось и что не удалось. Нужно посмотреть, как мы за пол года справились", - пояснил он.

Отдельно Стефанчук выразил надежду, что конституционные требования и видение и в дальнейшем будут оставаться столпами в работе парламента как единого законодательного органа государства.