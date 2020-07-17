В "Слуге народа" рассказали о будущем скандального "языкового" законопроекта

Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Документ был в повестке дня сегодняшнего заседания, но его не рассмотрели

Скандальный "языковый" законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского не будут выносить на рассмотрение парламента осенью, когда начнется новая сессия. Осенью этот документ потеряет свою суть.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, во время третьей сессии народные депутаты не пришли к рассмотрению этого законопроекта.

"Конечно, лучше бы было, если бы мы отклонили во время текущей третьей сессии. Но просто физически не дошли до этого. В сентябре, однозначно, выносить этот закон уже нет смысла", - пояснила Кравчук.

По ее словам, в Раде планируют провести еще несколько внеочередных сессий в конце августа, но рассматривать законопроект Бужанского о языке в учебных заведениях на них не будут.

"Также уже не будет смысла включать этот законопроект в повестку дня четвертой сессии (с 1 сентября 2020 - ред.). Ведь 1 сентября все школы, которые до этого преподавали на русском будут преподавать на украинском. Закон не будет уже иметь обратного действия. То есть в принятии этого закона именно в этой редакции не будет смысла ", - добавила депутат.

Отметим, законопроект Бужанского предусматривает отсрочку перехода русскоязычных 5-11 классов на украинский язык до 2023 года и уменьшение количества предметов, которые должны преподаваться на украинском.

Документ внесли в повестку дня сегодняшнего заседания Рады, но народные избранники не успели его рассмотреть до закрытия сессии.

Кроме того, сегодня на протесте против законопроекта Бужанского под Радой произошли столкновения с правоохранителями.