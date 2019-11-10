В "Слуге народа" прокомментировали законопроект о требованиях к новостям в СМИ

Законопроект о требованиях к новостям в средствах массовой информации (СМИ) будет направлен на борьбу в информационной войне с Российской Федерацией. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко отметил, что в будущем законопроекте речь будет идти не о инструкции к написанию новостей, а о терминологии, связанной с информационной войной.

"Вы видели, что Бородянский уже прокоментировал у себя на фейсбуке, что речь не идет о каких-то инструкциях как писать новости. Ведь в демократической стране это невозможно. Это собственно цензура. А речь идет о том, чтобы добавить в наше законодательное пространство терминологию, связанную с информационной войной. То есть это манипуляции со стороны страны-агрессора, какой-то там информационный вброс. Ну, я не знаю, они будут разрабатываться. Это речь идет о том, чтобы мы становились более сильнее в информационной войне", - пояснил он.

Корниенко отметил, что в первую очередь законопроект коснется тех СМИ, которые помогают в информационной войне агрессору.

"На те СМИ, которые участвуют в этих спецоперациях - это будет влиять в определенной степени", - добавил нардеп.

Напомним, ранее министр культуры Владимир Бородянский пояснил, что законопроект о требованиях к новостям в СМИ не предусматривает введение стандартов к написанию новостей. По его словам, в указе президента возникло терминологическое недоразумение.