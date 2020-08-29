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В "Слуге народа" призывают Сытника уйти в отставку после решения КСУ

Автор: Артур Родивилов

Сытник не может больше исполнять обязанности директора НАБУ

Один из авторов конституционного представления о незаконности назначения Артема Сытника, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что он уже не может быть директором НАБУ. Правоохранители должны начать уголовное производство в случае отказа.

Об этом он рассказал РБК-Украина.

По его словам, решение КСУ означает, что Сытник не может больше исполнять обязанности директора НАБУ, это значит, что все его действия на посту директора НАБУ с момента публикации решения КСУ будут незаконны.

В то же время Бужанский отметил, что "Сытник должен написать заявление о сложении полномочий" и это единственный на данный момент законный выход.

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Кроме того, депутат уверен, что эту ситуацию должен будет законодательно урегулировать парламент.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ.

В комментарии РБК-Украина представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Сытника, так как для этого необходимы законодательные изменения.

В то же время в НАБУ заявили, что решение КСУ не означает, что Сытник прекращает полномочия директора Бюро.

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