В "Слуге народа" призвали власть выделить в бюджете-2021 средства на "зеленую" энергетику

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Дмитрий Кисилевский и Людмила Буймистер призвали Кабинет министров Украины, а также комитет по вопросам бюджета заложить в государственном бюджете на 2021 год средства на финансирование развития "зеленой" электроэнергии в Украине.

Об этом нардеп Буймистер написала в Facebook.

"Решения вероятных проблем зеленой энергетики в следующем - 2021 году требует неотложных решений уже сейчас. И речь идет о том, что Кабмин за длительный период бюджетного процесса так и не заложил необходимые средства для бюджетного финансирования производства зеленой энергетики", - сообщила депутат.

Она напомнила, что закон №810-IX предусматривает, что не менее 20% от годового объема производства зеленой электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета.

"По расчетам, на это должно быть выделено в бюджете 10,64 миллиарда гривен. Соответствующее напоминание со стороны депутатов фракции "Слуга народа" получил и премьер-министр Украины Денис Шмигаль", - сказала Буймистер.

"Мы с Андреем Герусом, председателем Комитета по вопросам энергетики и жилищно коммунального хозяйства, а также Дмитрием Кисилевським, заместителем председателя Комитета по вопросам экономического развития, направили обращение и призвали правительство учесть соответствующие расходы в смете страны на следующий год, а также предоставить дорожную карту по выпуску ОВГЗ и гарантий в 2021 году на покрытие дефицита и выполнение обязательств перед инвесторами ВИЭ", - добавила она.

Также нардеп выразила надежду, что Кабмин и парламентский комитет по вопросам бюджета прислушиваются к нам, инвесторов ВИЭ, а также европейскихм энергетическим институтам.

"Ведь проект Государственного бюджета на 2021 год будет рассматриваться в сессионном зале уже на следующей неделе. Свои обязательства государство должно выполнять", - подчеркнула Буймистер.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.