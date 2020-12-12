У "Слузі народу" закликали владу виділити в бюджеті-2021 кошти на "зелену" енергетику

Народні депутати від фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Дмитро Кисилевський та Людмила Буймістер закликали Кабінет міністрів України, а також комітет з питань бюджету закласти в державному бюджеті на 2021 рік кошти на фінансування розвитку "зеленої" електроенергії в Україні.

Про це нардеп Буймістер написала у Facebook.

"Вирішення ймовірних проблем зеленої енергетики в наступному - 2021 році потребує невідкладних рішень вже зараз. І мова йде про те, що Кабмін за тривалий період бюджетного процесу так і не заклав необхідні кошти для бюджетного фінансування виробництва зеленої енергетики", - повідомила депутатка.

Вона нагадала, що закон №810-ІХ передбачає, що не менш ніж 20% від річного обсягу виробництва зеленої електроенергії має бути профінансовано з державного бюджету.

"За розрахунками, на це має бути виділено в бюджеті 10,64 мільярда гривень. Відповідне нагадування з боку депутатів фракції "Слуга народу" отримав і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль", - сказала Буймістер.

"Ми з Андрієм Герусом, головою Комітету з питань енергетики та житлово комунального господарства, а також Дмитром Кисилевським, заступником голови Комітету з питань економічного розвитку, направили звернення та закликали уряд врахувати відповідні видатки в кошторисі країни на наступний рік, а також надати дорожню карту щодо випуску ОВДП та гарантій у 2021 році на покриття дефіциту та виконання зобов'язань перед інвесторами ВДЕ", - додала вона.

Також нардеп висловила сподівання, що Кабмін та парламентський комітет з питань бюджету дослухаються до нас, інвесторів ВДЕ, а також європейських енергетичних інститутів.

"Адже проект Державного бюджету на 2021 рік буде розглядатися в сесійній залі вже наступного тижня. Свої зобов’язання держава повинна виконувати", - підкреслила Буймістер.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

17 листопада Верховна рада підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік", в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату зеленої електроенергії, як того вимагає законодавство.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.