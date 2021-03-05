В "Слуге народа" подвели итоги года работы правительства

"У каждого блока в правительстве есть свои плюсы и свои минусы. Например, Минфин неплохо работает по наполнению бюджета и планированию, но всегда есть куда двигаться", - считает он.

Корниенко отмечает, что есть структуры, которые фактически нужно создать, такие, как Министерство стратегических отраслей. В процессе создания аграрное министерство, за что недавно парламент проголосовал.

В то же время депутат отмечает, что определяющим показателем является уровень эффективности работы правительства.

"Были вопросы к Министерству ветеранов - мы сменили руководителя. Нет неприкасаемых, и мы за год узнали, есть рабочие процессы. Мы будем делать все, чтобы наше правительство было эффективным, независимо от обстоятельств" - сказал Корниенко.

Также он считает, что принимать решение о введении строгого карантина, о чем заявил Денис Шмыгаль, нужно взвешенно.

"Нужно принимать взвешенное решение, понимая все последствия для экономики, креативных индустрий, социально-бытовой сферы. Сейчас надо работать над тем, чтобы в этих новых условиях все могли найти свое место и нормально работать. Потому что эта ситуация не на один месяц", - сказал Корниенко.