В "Слуге народа" подвели итоги года работы правительства

Год назад новый состав Кабмина начал работать в условиях вспышки пандемии коронавируса, но не допустил в Украине "итальянского сценария" и смог повысить социальные выплаты и поддержать бизнес.
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавляя, что правительству еще есть над чем работать.
"У каждого блока в правительстве есть свои плюсы и свои минусы. Например, Минфин неплохо работает по наполнению бюджета и планированию, но всегда есть куда двигаться", - считает он.
Корниенко отмечает, что есть структуры, которые фактически нужно создать, такие, как Министерство стратегических отраслей. В процессе создания аграрное министерство, за что недавно парламент проголосовал.
В то же время депутат отмечает, что определяющим показателем является уровень эффективности работы правительства.
"Были вопросы к Министерству ветеранов - мы сменили руководителя. Нет неприкасаемых, и мы за год узнали, есть рабочие процессы. Мы будем делать все, чтобы наше правительство было эффективным, независимо от обстоятельств" - сказал Корниенко.
Также он считает, что принимать решение о введении строгого карантина, о чем заявил Денис Шмыгаль, нужно взвешенно.
"Нужно принимать взвешенное решение, понимая все последствия для экономики, креативных индустрий, социально-бытовой сферы. Сейчас надо работать над тем, чтобы в этих новых условиях все могли найти свое место и нормально работать. Потому что эта ситуация не на один месяц", - сказал Корниенко.
Напомним, по словам Дениса Шмигалю за этот год правительству удалось повысить зарплаты, сохранить рабочие места и помочь бизнесу. В частности, ввести постоянные доплаты к пенсии в размере 500 грн для людей старше 80 лет и ежемесячные выплаты по 2 тысячи гривен на ребенка семьям ФОПов, которые приостановили свою деятельность из-за карантинных ограничений.
"Было увеличено минимальную заработную плату до 5 тысяч гривен. А уже с 1 января этого года состоялось очередное увеличение до 6 тысяч гривен. Это существенно оживило потребительский спрос и способствовало установлению лучших социальных стандартов для людей", - отметил Шмыгаль.
Также он напомнил, что в этот период индексировали пенсии для 8 млн получателей, а по инициативе президента пенсионеры получили по 1 тысяче гривен одноразовой помощи.
Предпринимателей удалось поддержать программой кредитования "5-7-9" и после ее перезапуска малый и средний бизнес получил доступ к дешевым деньгам - в общей сложности до 20 млрд грн кредитов. Вместе с тем государственная программа поддержки по частичной безработице сохранила более 500 тысяч рабочих мест.