В "Слузі народу" підбили підсумки року роботи уряду

Рік тому новий склад Кабміну почав працювати в умовах спалаху пандемії коронавірусу, але не допустив в Україні "італійського сценарію" і спромігся підвищити соціальні виплати та підтримати бізнес.
Про це заявив очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко додаючи, що уряду ще є над чим працювати.
"У кожного блоку в уряді є свої плюси та свої мінуси. Наприклад, Мінфін непогано працює із наповнення бюджету та планування, але завжди є куди рухатись", - вважає він.
Корнієнко наголошує, що є структури, які фактично треба створити, такі як Міністерство стратегічних галузей. У процесі створення аграрне міністерство, за що нещодавно проголосував парламент.
Водночас депутат відзначає, що визначальним показником є рівень ефективності роботи уряду.
"Були питання до Міністерства ветеранів - ми змінили очільника. Немає недоторканих, і ми про це за рік дізналися, є робочі процеси. Ми будемо робити все, щоб наш уряд був ефективним, незалежно від обставин" - засвідчив Корнієнко.
Також він вважає, що ухвалювати рішення про запровадження суворого карантину, про що заявив Денис Шмигаль, треба зважено.
"Треба приймати виважене рішення, розуміючи всі наслідки для економіки, креативних індустрій, соціально-побутової сфери. Зараз треба працювати над тим, щоб у цих нових умовах всі могли знайти своє місце і нормально працювати. Тому що ця ситуація не на один місяць", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, за словами Дениса Шмигалю за цей рік уряду вдалося підвищити зарплати, зберегти робочі місця та допомогти бізнесу. Зокрема, запровадити постійні доплати до пенсії в розмірі 500 грн для людей старше 80 років та щомісячні виплати по 2 тисячі гривень на дитину родинам ФОПів, які призупинили свою діяльність через карантинні обмеження.
"Було збільшено мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень. А вже з 1 січня цього року відбулось чергове збільшення до 6 тисяч гривень. Це суттєво пожвавило споживчий попит та сприяло встановленню кращих соціальних стандартів для людей", - відзначив Шмигаль.
Також він нагадав, що у цей період індексували пенсії для 8 млн отримувачів, а за ініціативою президента пенсіонери отримали по 1 тисячі гривень одноразової допомоги.
Підприємців вдалося підтримати програмою кредитування "5-7-9" і після її перезапуску малий та середній бізнес отримав доступ до дешевих грошей - загалом до 20 млрд грн кредитів. Водночас державна програма підтримки з часткового безробіття зберегла понад 500 тисяч робочих місць.