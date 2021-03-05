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В "Слуге народа" подвели итоги года работы правительства

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 15:58
В "Слуге народа" подвели итоги года работы правительства Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Год назад новый состав Кабмина начал работать в условиях вспышки пандемии коронавируса, но не допустил в Украине "итальянского сценария" и смог повысить социальные выплаты и поддержать бизнес.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавляя, что правительству еще есть над чем работать.

"У каждого блока в правительстве есть свои плюсы и свои минусы. Например, Минфин неплохо работает по наполнению бюджета и планированию, но всегда есть куда двигаться", - считает он.

Корниенко отмечает, что есть структуры, которые фактически нужно создать, такие, как Министерство стратегических отраслей. В процессе создания аграрное министерство, за что недавно парламент проголосовал.

В то же время депутат отмечает, что определяющим показателем является уровень эффективности работы правительства.

"Были вопросы к Министерству ветеранов - мы сменили руководителя. Нет неприкасаемых, и мы за год узнали, есть рабочие процессы. Мы будем делать все, чтобы наше правительство было эффективным, независимо от обстоятельств" - сказал Корниенко.

Также он считает, что принимать решение о введении строгого карантина, о чем заявил Денис Шмыгаль, нужно взвешенно.

"Нужно принимать взвешенное решение, понимая все последствия для экономики, креативных индустрий, социально-бытовой сферы. Сейчас надо работать над тем, чтобы в этих новых условиях все могли найти свое место и нормально работать. Потому что эта ситуация не на один месяц", - сказал Корниенко.

Напомним, по словам Дениса Шмигалю за этот год правительству удалось повысить зарплаты, сохранить рабочие места и помочь бизнесу. В частности, ввести постоянные доплаты к пенсии в размере 500 грн для людей старше 80 лет и ежемесячные выплаты по 2 тысячи гривен на ребенка семьям ФОПов, которые приостановили свою деятельность из-за карантинных ограничений.

"Было увеличено минимальную заработную плату до 5 тысяч гривен. А уже с 1 января этого года состоялось очередное увеличение до 6 тысяч гривен. Это существенно оживило потребительский спрос и способствовало установлению лучших социальных стандартов для людей", - отметил Шмыгаль.

Также он напомнил, что в этот период индексировали пенсии для 8 млн получателей, а по инициативе президента пенсионеры получили по 1 тысяче гривен одноразовой помощи.

Предпринимателей удалось поддержать программой кредитования "5-7-9" и после ее перезапуска малый и средний бизнес получил доступ к дешевым деньгам - в общей сложности до 20 млрд грн кредитов. Вместе с тем государственная программа поддержки по частичной безработице сохранила более 500 тысяч рабочих мест.

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