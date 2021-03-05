В "Слузі народу" підбили підсумки року роботи уряду

Рік тому новий склад Кабміну почав працювати в умовах спалаху пандемії коронавірусу, але не допустив в Україні "італійського сценарію" і спромігся підвищити соціальні виплати та підтримати бізнес.

Про це заявив очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко додаючи, що уряду ще є над чим працювати.

"У кожного блоку в уряді є свої плюси та свої мінуси. Наприклад, Мінфін непогано працює із наповнення бюджету та планування, але завжди є куди рухатись", - вважає він.

Корнієнко наголошує, що є структури, які фактично треба створити, такі як Міністерство стратегічних галузей. У процесі створення аграрне міністерство, за що нещодавно проголосував парламент.

Водночас депутат відзначає, що визначальним показником є рівень ефективності роботи уряду.

"Були питання до Міністерства ветеранів - ми змінили очільника. Немає недоторканих, і ми про це за рік дізналися, є робочі процеси. Ми будемо робити все, щоб наш уряд був ефективним, незалежно від обставин" - засвідчив Корнієнко.

Також він вважає, що ухвалювати рішення про запровадження суворого карантину, про що заявив Денис Шмигаль, треба зважено.

"Треба приймати виважене рішення, розуміючи всі наслідки для економіки, креативних індустрій, соціально-побутової сфери. Зараз треба працювати над тим, щоб у цих нових умовах всі могли знайти своє місце і нормально працювати. Тому що ця ситуація не на один місяць", - сказав Корнієнко.