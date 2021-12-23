В "Слуге народа" не поддерживают инициативу Марченко проверять доходы граждан до 1995 года
В парламенте нет поддержки инициативы министра финансов Сергея Марченко проверять доходы граждан косвенными методами до 1995 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамии.
"Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так - этого не будет", - прокомментировал Арахамия инициативу Марченко о косвенных методах и проверках доходов на 25 лет назад.
Внедрение непрямых методов - одно из ключевых требований МВФ для выдачи Украине очередного транша кредита, отмечают "Факты".
Речь идет о документе под названием "Украина: Отчет о технической помощи - Последующие меры в отношении налога на выведенный капитал, внедрения BEPS, программы добровольного раскрытия информации и косвенных методов определения налогооблагаемого дохода", который Фонд публиковал осенью 2020 года.
"Фактически рекомендуется ввести презумпцию виновности налогоплательщика, - комментирует документ Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина. - Причем в украинских реалиях такие инструменты ГНС будет использовать в том числе для политического давления".
По мнению журналистов, информация, которую озвучил Марченко, больше была похожа на провокацию, "вброшенную" с целью запугать потенциальных декларантов, которые не спешат участвовать в налоговой амнистии. Одна из причин - это низкая активность декларантов. По данным главы налогового комитета Даниила Гетманцева, по состоянию на вторую декаду декабря, украинцы амнистировали всего порядка 1 млрд грн (меньше 40 млн долларов). Из них в бюджет уплачено около 50 млн грн.
Как известно, ранее в интервью "НВ", Марченко заявил, что после завершения амнистии, то есть процесса добровольного декларирования активов, с которых не уплачены налоги, после 1 сентября 2022 года, "должны сразу идти косвенные методы налогообложения".
По словам министра, соответствующий законопроект уже разработан, в рамках которого налоговая будет автоматически проверять уплату налогов с доходов, полученных с 1995 года.