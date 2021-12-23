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У "Слузі народу" не підтримують ініціативу Марченка перевіряти доходи громадян до 1995 року

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 17:12
У "Слузі народу" не підтримують ініціативу Марченка перевіряти доходи громадян до 1995 року Фото: у "СН" не підтримують ініціативу Марченка перевіряти доходи громадян до 1995 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У парламенті немає підтримки ініціативи міністра фінансів Сергія Марченка перевіряти доходи громадян непрямими методами до 1995 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Це неможливо. Мені зрозуміло, чому міністр фінансів так каже: він відповідає за збори. Але, по-перше, це практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест проти цього всередині фракції. Скажу так - цього не буде", - прокоментував Арахамія ініціативу Марченка про непрямі методи та перевірки доходів на 25 років тому.

Впровадження непрямих методів - одна з ключових вимог МВФ для видачі Україні чергового траншу кредиту, зазначають "Факти".

Йдеться про документ під назвою "Україна: Звіт про технічну допомогу - Наступні заходи щодо податку на виведений капітал, запровадження BEPS, програми добровільного розкриття інформації та непрямих методів визначення оподатковуваного доходу", який Фонд публікував восени 2020 року.

"Фактично рекомендується запровадити презумпцію винності платника податків, - коментує документ Володимир Дубровський, старший економіст CASE Україна. - Причому в українських реаліях такі інструменти ДПС використовуватиме в тому числі для політичного тиску".

На думку журналістів, інформація, яку озвучив Марченко, більше була схожа на провокацію, "вкинуту" з метою залякати потенційних декларантів, які не поспішають брати участь у податковій амністії. Одна з причин-– це низька активність декларантів. За даними голови податкового комітету Данила Гетьманцева, станом на другу декаду грудня українці амністували всього близько 1 млрд грн (менше 40 млн доларів). Із них до бюджету сплачено близько 50 млн грн.

Як відомо, раніше в інтерв'ю "НВ", Марченко заявив, що після завершення амністії, тобто процесу добровільного декларування активів, з яких не сплачено податки, після 1 вересня 2022 року, "мають одразу йти непрямі методи оподаткування".

За словами міністра, відповідний законопроект уже розроблено, в рамках якого податкова автоматично перевірятиме сплату податків з доходів, отриманих з 1995 року.

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