В "Слуге народа" оценили вероятность проведения выборов в ОРДЛО

Проведение местных выборов на всей территории Украины сейчас выглядит как маловероятный сценарий. Но все может измениться, если на Донбассе смогут реализовать "компонент безопасности".

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ефире "Украина 24".

По его словам, все будет зависеть от того, сможет ли Украина организовать так называемый "компонент безопасности".

"В первую очередь, это восстановление оригинальных украинских границ. Если на границе с Ростовом будут наши пограничники и наши военные, то теоретически - это возможно. По состоянию на сейчас, ситуация такая, что это выглядит маловероятным. Но вы понимаете, все же может измениться. Ведь мы имеем 4 или 5 месяцев до этого (до выборов - ред.)", - заявил Арахамия.

Напомним, в Кабинете министров назвали вероятную дату решения о проведении выборов на Донбассе.

Также в правительстве озвучили условия, при которых выборы в ОРДЛО могут состояться параллельно с местными выборами по всей Украине.

В то же время, в Офисе президента заявили, что вопрос проведения выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей все еще не решен.