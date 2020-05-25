Вопрос выборов на оккупированном Донбассе еще не решен, - ОП

Фото: Сергей Трофимов (РБК-Украина)

У Зеленского еще не отказываются от выборов на Донбассе одновременно с местными

Украинские власти не еще не решили вопрос проведения выборов на оккупированном Донбассе одновременно с местными по всей стране. В то же время речь о переносе местных выборов не идет.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

По его словам, местные выборы состоятся осенью 2020 года. Трофимов также отметил, что их проведению может помешать только "какой-то общий форс-мажор, о котором мы не знаем".

При этом еще не решен вопрос выборов на оккупированном Донбассе одновременно с украинскими.

"Вопрос еще не решили, да. Поэтому не готов комментировать, чтобы не ввести в заблуждение", - добавил Трофимов.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что только в конце июля станет понятно, могут ли быть проведены выборы на Донбассе.

Кроме того, он назвал главное условие реинтеграции Донбасса, которое заключается в отсутствии рисков для территориальной целостности Украины - то есть сначала устанавливается контроль на участке границы ОРДЛО с Российской Федерацией, после чего проводятся выборы.

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Автор: Иван Петров