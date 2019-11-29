В "Слуге народа" отреагировали на слова их нардепа об ограничении свободы слова

Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

В "Слуге народа" считают, что слова нардепа вырваны из контекста

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк не входит ни в один из двух профильных комитетов - свободы слова или гуманитарной и информационной политики, чтобы трактовать ее слова как позицию фракции. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Кравчук отметила, что во фракции это не обсуждали.

"Фракция "Слуга народа" не обсуждала этот вопрос (по высказываниях депутата Смаглюк, - ред.). Кроме того, госпожа Ольга не входит ни в один из двух профильных комитетов - свободы словами или гуманитарной и информационной политики, чтобы трактовать ее слова как позицию фракции", - заявила Кравчук.

По словам депутата, сейчас во фракции нет претензий к Василевской-Смаглюк.

"Если спросите меня лично, я считаю это личным мнением госпожи Василевской-Смаглюк, которое, кроме того, было вырвано из контекста", - добавила она.

"У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить" - это заявление в нашем эфире депутата Верховной Рады Украины Ольги Василевской-Смаглюк. До избрания депутатом Ольга 15 лет работала журналистом. Последние 8 - в ТСН на канале 1+1. И каюсь - ничего поделать со своими бровями я не могу. Они живут своей жизнью! Ссылка на эфир - в первом коменте. Опубліковано Ириною Ромалийською Четвер, 28 листопада 2019 р.

Василевская-Смаглюк также написала на своей странице в Facebook, что ее слова "были вырваны с контекста".

"Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб.

Умничка, good job, well done", - написала она.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине время "приглушить свободу слова". По ее словам, ограничивать свободу слова нужно из уважения к институту президентства.

Так она прокомментировала дело в отношении депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, у которой вчера СБУ провела обыски.