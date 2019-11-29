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У "Слузі народу" відреагували на слова їх нардепа про обмеження свободи слова

Новини » Політика     29.11.2019 - 13:52
У "Слузі народу" відреагували на слова їх нардепа про обмеження свободи слова
Фото: Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

У "Слузі народу" вважають, що слова нардепа вирвані з контексту

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк не входить в жоден з двох профільних комітетів - свободи словами чи гуманітарної та інформаційної політики, щоб трактувати її слова як позицію фракції. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Кравчук зазначила, що у фракції це не обговорювали.

"Фракція "Слуга народу" не обговорювала це питання (щодо висловлювання депутатки Смаглюк, - ред.). Окрім того, пані Ольга не входить в жоден з двох профільних комітетів - свободи словами чи гуманітарної та інформаційної політики, щоб трактувати її слова як позицію фракції", - заявила Кравчук.

За словами депутата, наразі у фракції немає претензій до Василевської-Смаглюк.

"Якщо спитаєте мене особисто, я вважаю це особистою думкою пані Василевської-Смаглюк, яку, окрім того, було вирвано з контексту", - додала вона.

"У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить" - это заявление в нашем эфире депутата Верховной Рады Украины Ольги Василевской-Смаглюк. До избрания депутатом Ольга 15 лет работала журналистом. Последние 8 - в ТСН на канале 1+1. И каюсь - ничего поделать со своими бровями я не могу. Они живут своей жизнью! Ссылка на эфир - в первом коменте.

Опубліковано Ириною Ромалийською Четвер, 28 листопада 2019 р.

Василевська-Смаглюк також написала на своїй сторінці в Facebook, що її слова "були вирвані з контексту".

"Вирізає останню фразу без контексту, відправляє на ютуб.
Розумничка, good job, well done ", - написала вона.

У &quot;Слузі народу&quot; відреагували на слова їх нардепа про обмеження свободи слова

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні час "приглушити свободу слова". За її словами, обмежувати свободу слова потрібно з поваги до інституту президентства.

Так вона прокоментувала справу стосовно депутата від "Європейської Солідарності" Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій, у якої вчора СБУ провела обшуки.

Депутат "Слуги народу" заявила про необхідність "приглушити" свободу слова Нардеп від "Слуги народу" прокоментував заяву про свою судимість
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