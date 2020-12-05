У "Слузі народу" визначилися з кандидатом на посаду голови обласної ради

Фото: під час партійної конференції у Харкові (прес-служба)

Харківська обласна організація партії "Слуга народу" ухвалила рішення висунути Тетяну Єгорову-Луценко на посаду голови Харківської облради. Новообрані депутати, які увійшли до складу депутатського корпусу обласної ради від партії "Слуга народу" також обрали її головою фракції.

Про це повідомили в Харківській обласній організації партії в Telegram-каналі.

В партійній конференції на чолі з головою Харківської обласної організації партії - заступником голови депутатської фракції у Верховній раді Павлом Сушком взяли участь 12 народних депутатів Харківського регіону.

Всі учасники конференції одноголосно підтримали Тетяну Єгорову-Луценко.

В обласній організації зазначають, що вона має великий досвід роботи у державних структурах. А її якості як грамотного управлінця і професіонала дадуть їй можливість ефективно проявити себе як главі фракції, так і на потенційній посаді голови обласної ради.

Серед основних напрямків у своїй роботі, у разі її обрання головою облради, Єгорова-Луценко називає боротьбу з COVID-19 в регіоні, допомогу учасникам АТО, а також розвиток ОТГ в Харківській області.

Як відомо, Тетяна Єгорова-Луценко юрист за освітою. Другу освіту отримала в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

Довгий час працювала в головному територіальному управлінні юстиції у Харківської області, з 2017 по 2019 рік обіймала посаду голови управління. З серпня 2020 року стала першим заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.