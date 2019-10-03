В "Слуге народа" объяснили невозможность проведения местных выборов в Киеве в декабре

Местные выборы в Киеве вряд ли пройдут в декабре, так как у Верховной рады недостаточно времени для принятия соответствующего решения. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у парламента не хватит времени для назначения местных выборов на декабрь

"Относительно выборов 8 декабря не скажу. Насколько я знаю, в законопроекте № 2143-3 не выписана конкретная дата выборов. Если следовать стандартной процедуре, то нам, чтобы сделать это постановление, нужна неделя или две. Мы не успеваем. Мы фактически можем ее проголосовать после 15 числа. То есть, мы на 8-е не успеваем. Это, несмотря на то, что у нас нет ЦИК, должна на следующий день после принятия постановления объявить выборы. Поэтому вероятность на декабрь я оцениваю как невысокую. Просто нет времени", - заявил Корниенко.

Напомним, сегодня Верховная рада должна рассмотреть законопроект о столице в первом чтении. 1 октября комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение отклонить основной законопроект №2143. Также члены комитета рекомендовали отклонить альтернативные законопроекты №2143-1 и №2143-2.