В "Слуге народа" назвали возможных руководителей Минздрава и МОН

Глава штаба политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lb.ua.

Так, по словам Корниенко, на должность министра здравоохранения в партии рассматривают кандидатуру основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого. Он отметил, что Радуцкий "точно имеет свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

Кроме того, должность министра образования и науки может получить эксперт в образовательной сфере Сергей Бабак. Корниенко отметил, что Бабак занимается разработкой законопроектов связанных со сферой образования.

"Все необходимые компетенции у него есть, он разбирается в этой сфере, занимался управлением в образовании", - рассказал глава штаба "Слуги народа".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его правительство будет выполнять свои обязанности пока не будет сформирован новый Кабинет министров. Гройман добавил, что сегодняшнее правительство успеет подготовить страну к отопительному сезону.

РБК-Украина писало, что в Офисе президента Владимира Зеленского рассчитывают, что Верховная рада девятого созыва начнет работать уже в начале сентября. Последнее заседание депутатов 8-го созыва состоялось 12 июля.