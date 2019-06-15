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В "Слуге народа" назвали вероятного главу Херсонской области

Новости » Политика    15.06.2019 - 23:23
В "Слуге народа" назвали вероятного главу Херсонской области
Фото: Юрий Гусев (facebook.com)

Херсонскую область может возглавить экс-заместитель министра обороны, ранее отказавшийся от участия в выборах по списку "Слуги народа"

Бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев, который ранее отказался от участия в выборах в Верховную раду по списку партии "Слуга народа", вероятнее всего возглавит Херсонскую область. Об этом сообщил предприниматель и волонтер, четвертый номер в избирательном списке "Слуги народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Он и пойдет на руководителя области... Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление", - рассказал Арахамия.

Собеседник издания добавил, что Гусев остается в команде президента Владимира Зеленского, несмотря на то, что решил не баллотироваться в парламент.

Он также заявил об информационной атаке на Гусева после того, как он был внесен в избирательный список "Слуги народа".

"На Юрия была очень мощная, я сказал бы, мощнейшая информационная атака. Мы знаем, от кого она идет. И он решил сам (не идти в Верховную Раду, – ред.). Это его личное решение", – рассказал Арахамия.

Представитель "Слуги народа" добавил, что команда президента - "это не только Рада" и есть много других должностей, которые могут занять ее представители.

"Это люди, которые в команде. А потом кто-то может пойти министром, например, кто-то может пойти губернатором, кто-то может пойти представителем", - рассказал Арахамия.

Напомним, Юрий Гусев был под номером 41 в списке "Слуги народа", 12 июня он заявил, что не идет на парламентские выборы с этой политической партией.

Ранее он занимал должность заместителя министра обороны, руководителя департамента экономической деятельности Министерства обороны, руководителя группы советников Министра экономики.
 

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Новости Украины Херсонская областьЮрий ГусевСлуга народа
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