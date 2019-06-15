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У "Слузі народу" назвали ймовірного голову Херсонської області

Новини » Політика    15.06.2019 - 23:23
У "Слузі народу" назвали ймовірного голову Херсонської області
Фото: Юрій Гусєв (facebook.com)

Херсонську область може очолити екс-заступник міністра оборони, який раніше відмовився від участі у виборах за списком "Слуги народу"

Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв, який раніше відмовився від участі у виборах до Верховної ради за списком партії "Слуга народу", найімовірніше очолить Херсонську область. Про це повідомив український волонтер, четвертий номер у виборчому списку "Слуги народу" Давид Арахамія, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Він і піде на керівника області… Херсонської, наскільки я чув. Зараз йде оформлення", - розповів Арахамія.

Співрозмовник видання додав, що Гусєв залишається у команді президента Володимира Зеленського, незважаючи на те, що вирішив не балотуватися до парламенту.

Він також заявив про інформаційну атаку на Гусєва після того, як його було внесено до виборчого списку "Слуги народу".

"На Юрія була дуже потужна, я сказав би, найпотужніша атака інформаційна. Ми знаємо, від кого вона йде. І він вирішив сам (не йти у Верховну Раду, – ред.). Це його особисте рішення", – розповів Арахамія.

Представник "Слуги народу" додав, що команда президента - "це не тільки Рада" і є багато інших посад, які можуть обійняти її представники.

"Це люди, які в команді. А потім хтось може піти міністром, наприклад, хтось може піти губернатором, хтось може піти представником", - розповів Арахамія.

Нагадаємо, Юрій Гусєв був під номером 41 у списку "Слуги народу", 12 червня він заявив, що не йде на парламентські вибори з цією політичною партією.

Раніше він обіймав посаду заступника міністра оборони, керівника департаменту економічної діяльності Міністерства оборони, керівника групи радників Міністра економіки.

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Новини України Херсонская областьЮрий ГусевСлуга народа
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