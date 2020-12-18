В "Слуге народа" назвали самые успешные реформы года

Завершения реформы децентрализации и открытия рынка земли - одни из самых успешных реформ, реализованных в 2020 году.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Право на власть".

Благодаря децентрализации нынешние местные выборы прошли на новой административно-территориальной основе. Произошло укрупнение районов, а вся страна теперь поделена на общины, говорит руководитель партии.

Еще одним достижением децентрализации Корниенко называет финансовую независимость общин, которые теперь могут самостоятельно распоряжаться своими деньгами и не зависеть от районов.

"Самое главное, что в общины спустились полностью деньги, чего не было до этого. Появились прямые межбюджетные отношения - то есть общины получают деньги напрямую из госбюджета. Ранее такая возможность была только в городах областного значения, а сейчас - есть у всех", - пояснил глава "Слуги народа".

Кроме того, во время формирования Государственного бюджета на 2021 год Верховная рада отстояла около 7,5 миллиарда гривен в пользу общин. Речь идет о том, что депутаты оставили 13% акциза от горючего в бюджетах местных общин.

"Верховная рада отстояла около 7-8 миллиардов, по разным подсчетам, благодаря правкам нашей партии "Слуга народа", партии "Голос" и поддержке "За майбутнє", других мажоритарщиков", - сказал Корниенко.

Он также ответил на упреки о том, что децентрализация якобы привела к власти представителей пророссийских партий.

"Большинство мэров областных центров не являются представителями этих партий. Большинство председателей областных советов и секретарей - представители не этих партий. Идет нормальное переструктурирование общества, и оно не на сторону этих партий", - подчеркнул политик.

Напомним, по данным ЦИК в местных советах больше всего мандатов получили представители партии "Слуга народа" - 17,59% (5809 человек). Президентская политсила также лидирует по количеству избранных сельских, поселковых, городских голов. Из общего количества таких голов почти 30,74 % (225 человек) представляют “Слуг народа”.

Среди успешных реформ, реализованных в этом году, Корниенко также загадал отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Кроме того, он поддержал решение о возвращении отдельного Министерства аграрной политики. По словам Корниенко, отдельное ведомство и его профессиональный глава нужны для более качественного завершения земельной реформы.

Он также опроверг упреки о том, что на отдельное министерство якобы нужно будет выделять дополнительные бюджетные средства.

"Не надо манипулировать, мы не создаем министерства с новыми бюджетами. Минагро создается в рамках существующего бюджета Минэкономразвития. Нет никакого нового бюджета на Министерство аграрной политики и продовольствия, это бюджет Министерства экономики, который теперь делится между двумя ведомствами", - пояснил председатель политсилы.